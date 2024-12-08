Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği çerçevesinde istikrarın ve barışın tesis edilmesi gerektiği vurgulandı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Fidan ve Lipavsky'den Suriye Görüşmesi - Son Dakika
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