Filipinler, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki saldırgan eylemlerini protesto etti

Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Çin sahil güvenliğinin Güney Çin Denizi'ndeki "saldırgan eylemlerini" protesto etmek amacıyla Çin'in maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.
Filipinler ve Çin arasında Güney Çin Denizi'nde tansiyon yükseldi. Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Çin sahil güvenliğinin Güney Çin Denizi'ndeki "saldırgan eylemlerini" protesto etmek amacıyla Çin'in maslahatgüzarını bakanlığa çağırdığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Çin'in, Filipinler'in kendi münhasır ekonomik bölgesindeki rutin ve yasal faaliyetlerine müdahalesinin kabul edilemeyeceği ifade edilerek, Çin'in Filipinler'in egemenlik haklarını ihlal ettiği, Çin gemilerinin bölgeyi derhal terk etmesi çağrısı yapıldı.
Çin'in saldırgan eylemlerinin Güney Çin Denizi'ndeki gerilimi azaltma, barış ve istikrarı sağlama konusundaki isteğinin sorgulanmasına neden olduğu kaydedilen açıklamada, Çin'in bu eylemlerinin bölgede barışı ve iş birliğini geliştirmeye yönelik faaliyetleri teşvik etme çabalarıyla çeliştiği vurgulandı.
Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Cumartesi günü Çin sahil güvenliğinin sivil bir tekneye tazyikli su kullandığını açıklamış, teknede hasar meydana geldiğini ve 3 mürettebatın yaraladığını belirtmişti. Çin sahil güvenliği tarafından yapılan açıklamada ise Çin sularına izinsiz giren Filipinler'e ait gemilere karşı gerekli önlemlerin alındığı ifade edilmişti.
Çin, Güney Çin Denizi'nin büyük bir bölümü üzerinde hak iddia ederken, Brunei, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam da bölgede egemenlik iddialarında bulunuyor. - MANILA
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