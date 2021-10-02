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Filipinler Devlet Başkanı Duterte: "Siyaseti bırakıyorum" - Son Dakika

Filipinler Devlet Başkanı Duterte: "Siyaseti bırakıyorum"

02.10.2021 13:18
Filipinler Devlet Başkanı Duterte:

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, gelecek yıl yapılacak seçimlere katılmayacağını ve siyaseti bırakacağını açıkladı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, gelecek yıl yapılacak seçimlere katılmayacağını ve siyaseti bırakacağını açıkladı.

Yaptığı dikkat çekici açıklamalarıyla sık sık uluslararası medyaya konu olan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, siyaset defterini kapatmaya hazırlanıyor. 2016 yılında başkanlık koltuğuna oturan Duterte, yaptığı sürpriz açıklamayla gelecek yıl düzenlenecek seçimlere katılmayacağını, siyaseti bırakacağını duyurdu. Duterte, kendisinin yerine söz konusu koltuğa PDP-Laban Partisinden Senatör Christopher Bong Go'yu gösterdi.

Anayasaya göre 2022 seçimlerinde yeniden başkan adayı olamayan Duterte'nin PDP-Laban Partisi'nin Devlet Başkanı Yardımcısı adayı olması bekleniyordu. Filipinler anayasasına göre başkan seçilen isim, aynı göreve ikinci kez getirilemiyor ve başkanlık koltuğunda 6 yıl oturabiliyor.

Gözler Duterte'nin kızına çevrildi

Duterte'nin şaşırtan kararı, anketlerde öne çıkan kızı Sara Duterte-Carpio'nun devlet başkanlığına aday olabileceği yönündeki iddiaların konuşulduğu sırada geldi. Şu anda Davao kentinin belediye başkanı olan Sara Duterte-Carpio geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, seçime katılmayacağını, çünkü babasıyla seçimlerde içlerinden sadece birinin aday olacağı konusunda anlaştığını ifade etmişti. Duterte'nin çekilmesiyle kızı Sara'nın önünün açıldığı yönünde yorumlar yapılıyor. - MANILA

Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Siyaseti bırakıyorum

Rodrigo Duterte, Filipinler, Siyaset, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Filipinler Devlet Başkanı Duterte: 'Siyaseti bırakıyorum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filipinler Devlet Başkanı Duterte: "Siyaseti bırakıyorum" - Son Dakika
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