Filistin Başkanı Abbas, Gazze'de halkın İsrail elinde açlığa maruz kaldığını söyledi

Filistin Başkanı Abbas, Gazze'de halkın İsrail elinde açlığa maruz kaldığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'nde halkın İsrail işgal güçlerinin elinde öldürme, yıkım, aç bırakma ve yerinden etme girişimlerine maruz bırakıldığını söyledi. Abbas, Gazze halkının bu girişimlerle karşı karşıya olduğunu vurguladı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: " Gazze Şeridi'nde halkımız, İsrail işgal güçlerinin elinde öldürme, yıkım, aç bırakma ve yerinden etme girişimlerine maruz bırakılıyor."
Kaynak: İHA
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