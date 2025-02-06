Filistin, Trump'a Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Politika

Filistin, Trump'a Tepki Gösterdi

Filistin Sözcüsü, Trump'ın Gazze açıklamalarına karşı, Filistin'in satılık olmadığını vurguladı.

06.02.2025 18:46
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Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nabil Abu Rudeineh, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, Filistin'in satılık veya bir yatırım projesi olmadığını vurguladı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nabil Abu Rudeineh, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceği" ve "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı" yönelik açıklamalarında tepki gösterdi. Rudeineh, toprağı, tarihi ve kutsal mekanlarıyla Filistin'in satılık veya bir yatırım projesi olmadığını vurguladı. Filistin halkının haklarının pazarlık konusu yapılamayacağını belirten Rudeineh, Filistin devletinin başkenti Doğu Kudüs de dahil olmak üzere, ister Gazze Şeridi'nde ister Batı Şeria'da olsun, topraklarının bir karışından bile vazgeçmeyeceğini aktardı. Rudeineh, "Filistin halkı ve liderliği 1948 ve 1967 felaketlerinin tekrarlanmasına izin vermeyecek ve ne Filistin'de ne de topraklarında yeri olmayan yatırım projeleriyle haklı davalarını tasfiye etmeyi amaçlayan her türlü planı engelleyecektir" dedi.

ABD yönetiminin Filistinlileri yerinden etme planlarına karşı tüm dünyanın uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuktan kaynaklanan tek bir dil konuştuğunu belirten Rudeineh, ABD yönetiminin ise farklı bir dil konuştuğunu ifade etti. - RAMALLAH

Kaynak: İHA

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