Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Milli Emlak aracılığıyla TOKİ\'ye devredilen arazilerin bedelsiz olmasını eleştirdi

Politika

Finike'de bulunan hazine arsa ve arazilerinin Milli Emlak aracılığıyla TOKİ'ye devredilmesinin ardından 131 milyon liranın üzerinde rayici olan bir alanın bedelsiz olarak devredildiğini söyleyen Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, devir sonrasında Finike Belediyesi'ne gelecek olan 53 milyon liralık bütçenin de ellerinden gittiğini söyledi.

Başkan Mustafa Geyikçi, Finike merkezde bulunan Kale Mahallesi'ndeki 14 adet toplam 5 bin metrekareye yakın parselin satışının Milli Emlak üzerinden yapılmasının kendilerine gelir getireceğini ancak TOKİ üzerinden satış yapıldığı zaman hiçbir gelir alamadıklarını ifade etti. Geyikçi, "Bu alan ilçemizin çok kıymetli bir alanı. Buranın kullanımı bir hafta öncesine kadar Milli Emlak'taydı. Hatta geçen sene 22 Haziran 2023 tarihinde Milli Emlak bu parselleri yaklaşık 80 milyon lira bedelle ihaleye çıkmıştı. Geçen yıldan bu yana enflasyon farkını da hesap edersek bu parseller bugün neredeyse 131 milyon liranın üzerinde bir değere ulaşmış bulunuyor. Milli Emlak elindeki yaklaşık 131 milyon değerindeki bu alanı 24 Haziran 2024 tarihinde TOKİ'ye bedelsiz olarak devretti. Eğer bu alan devredilmeden Milli Emlak tarafından ihale edilmiş olsaydı buradaki satış bedelinin yüzde 40'ı olan 53 milyon liranın üzerinde bir tutarı Finike Belediyesi olarak alacaktık. Ancak Milli Emlak bu alanı TOKİ'ye devredince buradaki satıştan en ufak bir pay alamıyoruz. İlçemizin topraklarından ilçemizin vatandaşları yararlanamıyor. Burada büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. İlçemizde yaşayan 50 bini aşkın vatandaşımıza daha iyi hizmet sunabilmek için bizim gibi düşük bütçeli belediyeler için bu gelirler hayati öneme sahip" diye konuştu.

"Gelişen ve büyüyen bir ilçeyiz"

Yapılan bu devir için depremin öne sürüldüğünü iddia eden Başkan Geyikçi, "Biz deprem bölgesinde yaşanan felaketi çok yakından gördük. Buraya mutlaka destek olunmalı. Ancak deprem bölgesine destek olunurken bizim insanlarımızın da unutulmamasını istiyoruz. Burada devredilen alandan gelecek olan 53 milyon liralık gelir belediyemiz için çok önemli bir bedel. 50 bin nüfuslu bir ilçeyiz. İlçemiz her geçen gün büyüyen ve gelişme gösteren bir yer. Bu açıdan çok önemli ihtiyaçları bulunuyor. Bu ihtiyaçları sağlayabilmemiz için bu tip gelirler bizler için büyük öneme sahip durumda. Ancak biz ilçemizin topraklarından kazanılan gelirlerin en ufak bir kısmını ilçemizde yatırıma dönüştüremiyoruz" şeklinde konuştu.

"Finike'yi de depreme hazırlamaya çalışıyoruz"

İlçe olarak kendilerinin de deprem bölgesinde yaşadıklarını ve bu açıdan ilçede bulunan inşaat çalışmalarında kazık temel zorunluluğu getirdiklerini kaydeden Geyikçi, "İlçe olarak depreme her zaman hazırlıklı olmak için çaba gösteriyoruz. Bizim bu konuda da yapacağımız yenileme, güçlendirme ve bilinçlendirme çalışmalarımız olmalı. Bunun için de gelire ihtiyacımız var. Finike'de de aynı acıların yaşanmaması için bizim gibi yerel yönetimlerin elinin güçlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda merkezi hükümetten destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha önce de Finike'de bu şekilde TOKİ'ye devir ile satış yapıldığını, o dönemde de ilçe olarak bundan yararlanamadıklarını söyleyen Başkan Geyikçi, "Bundan 3 yıl önce de Finike Marina'nın hemen üzerinde bulunan yine Karşıyaka ve Kale Mahallesi'ndeki aynı bölgede böyle bir devir ile satış yapılmıştı. Satış o dönemde de TOKİ üzerinden gerçekleşmişti. Eğer o ihale Milli Emlak üzerinden yapılsaydı belediyemiz o dönemde de hak ettiği yüzde 40'lık geliri alacaktı. O gün Finike'nin toprağından Finike'ye bir kuruş gelmemişti. Bugün de yine aynı şekilde bir durumla karşı karşıyayız. Bu durumun yeniden gözden geçirilmesini ve satışın Milli Emlak üzerinden yapılmasını istiyoruz" dedi. - ANTALYA