Festivale ikinci el elbiseyle katılan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin gündem oldu - Son Dakika
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Festivale ikinci el elbiseyle katılan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin gündem oldu

16.08.2022 11:35
Festivale ikinci el elbiseyle katılan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin gündem oldu

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, festivalde giydiği payetli elbisesiyle bir kez daha sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. İkinci el elbisenin yalnızca 8 euro olduğu öğrenildi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, başkent Helsinki'de katıldığı Flow Müzik Festivali'ndeki kıyafetiyle ülke gündemine oturdu. Fin medyası, 34 yaşındaki Marin'in festivalde giydiği göz alıcı payetli elbisesinin ikinci el ve yalnızca 8 euro olduğunu belirtti. Kıyafet seçimiyle yine ilgi odağı olan Marin, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

Festivale ikinci el elbiseyle katılan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin gündem oldu

ÜLKENİN EN GENÇ BAŞBAKANI

Marin, 2019 yılında 34 yaşındayken başbakanlık koltuğuna oturarak ülke tarihindeki en genç başbakan oldu. Daha önce de kıyafetleriyle gündem olan Marin, Temmuz ayı başlarında katıldığı bir rock festivalinde deri ceketi ve yırtık şortuyla manşetleri süslemişti.

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Kaynak: İHA

Finlandiya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Festivale ikinci el elbiseyle katılan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin gündem oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Festivale ikinci el elbiseyle katılan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin gündem oldu - Son Dakika
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