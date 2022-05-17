Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto: "Türkiye ile sorunu yapıcı müzakerelerle çözeceğimize eminim" - Son Dakika

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto NATO üyeliği konusunda Türkiye ile çıkan anlaşmazlığa ilişkin, "Sorunu yapıcı müzakerelerle çözeceğimize eminim" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, bugün Stockholm'de İsveç parlamentosuna hitap etti. Niinisto, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkmasına ilişkin, "Sorunu yapıcı müzakerelerle çözeceğimize eminim" dedi. Türkiye ve Finlandiya arasında sorunların arttığını kaydeden Niinisto, "Bu, görüşmelerimize devam etmemiz anlamına geliyor. İyimserim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi, parlamentolarında teröristleri getirip orada bunları konuşturtuyorlar, özel davetler çıkartıyorlar. Hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz? Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar, yorulmasınlar" ifadelerini kullanmıştı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde bugün, NATO'ya üyelik başvurusunu imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, başvurunun bu hafta Finlandiya ile birlikte NATO'ya teslim edileceğini söylemişti. - HELSİNKİ