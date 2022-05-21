Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşme... - Son Dakika
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşme...

21.05.2022 16:51
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşme...

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve Türkiye'nin birbirinin güvenliğine bağlı kalacağını ve böylece...

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve Türkiye'nin birbirinin güvenliğine bağlı kalacağını ve böylece ilişkilerimizin daha da güçleneceğini belirttim. Finlandiya, terörün tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyor. Yakın diyaloğumuz devam ediyor" dedi. - HELSİNKİ

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Finlandiya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşme... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşme... - Son Dakika
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