Fon krizinde bir kişi dışında istifa olmadığını söyleyen Özdağ TBMM'de komisyon istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fon krizinde bir kişi dışında istifa olmadığını söyleyen Özdağ TBMM'de komisyon istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özdağ, fon krizinin bütün yönleriyle araştırılacağı TBMM komisyonu kurulmasını istedi. Yaşananlara rağmen bir kişi dışında istifa olmadığını söyleyen Özdağ, denetleyici kurum yöneticileri, portföy şirketleri ve yatırımcı temsilcilerinin dinlenmesini istedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "TBMM bu süreçte seyirci kalamaz. Fon krizinin bütün yönleriyle araştırılacağı bir komisyon kurulmalıdır." dedi.

Özdağ, Meclis'teki basın toplantısında, fon soruşturmasında konuşulan milyar dolarlara bakıldığında siyasi, ahlaki ve toplumsal bir depremin yıkıntılarını gördüklerini söyledi.

Yaşananların vatandaşların devletine olan güvenini yerle bir ettiğini, milletin vatan sevgisini örselediğini savunan Özdağ, milletin, kendini bu noktaya getiren yönetim kararlarının incelendiğini görmek istediğini iddia etti. Özdağ, "29 Eylül'de Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulduğu ve Devlet Denetleme Kurulunun incelemeye başladığı duyuruldu. Atılan her adımı sonucuyla değerlendireceğiz." diye konuştu.

Yaşananlara rağmen "bir kişi dışında istifa edenin" olmadığını söyleyen Özdağ, şunları kaydetti:

"TBMM bu süreçte seyirci kalamaz. Fon krizinin bütün yönleriyle araştırılacağı bir komisyon kurulmalıdır. Denetleyici kurumların mevcut ve önceki yöneticileri, ilgili portföy şirketleri ve bağımsız denetim kuruluşları dinlenmelidir. Yatırımcıların temsilcileri de komisyonun önüne gelip yaşadıklarını anlatabilmelidir. Soruşturmanın gizliliği korunurken siyasi ve idari sorumluluğun araştırılmasının yolları işletilmelidir. Bu komisyondan çıkacak çalışmanın merkezinde net sorular olmalıdır. Risk ilk kez ne zaman görüldü? Denetim raporlarının gereği yapıldı mı? Olağandışı getiriler hangi işlemlerden oluştu? Kriz öncesinde yüksek tutarlı çıkış yapanların bilgiye erişimleri araştırıldı mı? Denetlenen yapılarla denetim kararlarını etkileyen kişiler arasında çıkar ilişkisi var mıydı? Tahsil edilen tutarlar mağdurlara nasıl ulaştırılacak? Bu soruların cevapları mutlaka bulunmalıdır."

Kaynak: AA
PolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
İzmir’de Özlem Gültekin Çelik’in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı İzmir'de Özlem Gültekin Çelik'in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı
“Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı Sudi Özkan hayatını kaybetti “Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı Sudi Özkan hayatını kaybetti
İslam Memiş’ten altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor İslam Memiş'ten altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor
18:08
İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ifadesi 40 milyon TL’lik para transferi soruldu
İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi! 40 milyon TL’lik para transferi soruldu
17:51
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
17:45
Babaya en acı veda Yaşar’ın gözyaşları yürek yaktı
Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı
17:38
Altın piyasasında neler oluyor Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
Altın piyasasında neler oluyor? Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
17:21
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
17:18
Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek
Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 18:40:24. #.0.3#
SON DAKİKA: Fon krizinde bir kişi dışında istifa olmadığını söyleyen Özdağ TBMM'de komisyon istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei