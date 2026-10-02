Fon krizinde bir kişi dışında istifa olmadığını söyleyen Özdağ TBMM'de komisyon istedi

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "TBMM bu süreçte seyirci kalamaz. Fon krizinin bütün yönleriyle araştırılacağı bir komisyon kurulmalıdır." dedi.

Özdağ, Meclis'teki basın toplantısında, fon soruşturmasında konuşulan milyar dolarlara bakıldığında siyasi, ahlaki ve toplumsal bir depremin yıkıntılarını gördüklerini söyledi.

Yaşananların vatandaşların devletine olan güvenini yerle bir ettiğini, milletin vatan sevgisini örselediğini savunan Özdağ, milletin, kendini bu noktaya getiren yönetim kararlarının incelendiğini görmek istediğini iddia etti. Özdağ, "29 Eylül'de Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulduğu ve Devlet Denetleme Kurulunun incelemeye başladığı duyuruldu. Atılan her adımı sonucuyla değerlendireceğiz." diye konuştu.

Yaşananlara rağmen "bir kişi dışında istifa edenin" olmadığını söyleyen Özdağ, şunları kaydetti:

"TBMM bu süreçte seyirci kalamaz. Fon krizinin bütün yönleriyle araştırılacağı bir komisyon kurulmalıdır. Denetleyici kurumların mevcut ve önceki yöneticileri, ilgili portföy şirketleri ve bağımsız denetim kuruluşları dinlenmelidir. Yatırımcıların temsilcileri de komisyonun önüne gelip yaşadıklarını anlatabilmelidir. Soruşturmanın gizliliği korunurken siyasi ve idari sorumluluğun araştırılmasının yolları işletilmelidir. Bu komisyondan çıkacak çalışmanın merkezinde net sorular olmalıdır. Risk ilk kez ne zaman görüldü? Denetim raporlarının gereği yapıldı mı? Olağandışı getiriler hangi işlemlerden oluştu? Kriz öncesinde yüksek tutarlı çıkış yapanların bilgiye erişimleri araştırıldı mı? Denetlenen yapılarla denetim kararlarını etkileyen kişiler arasında çıkar ilişkisi var mıydı? Tahsil edilen tutarlar mağdurlara nasıl ulaştırılacak? Bu soruların cevapları mutlaka bulunmalıdır."