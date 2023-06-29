Fransa'da 15 yaş altı kullanıcıların sosyal medya kullanımı veli iznine tabi olacak - Son Dakika
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Fransa'da 15 yaş altı kullanıcıların sosyal medya kullanımı veli iznine tabi olacak

Fransa'da 15 yaş altı kullanıcıların sosyal medya kullanımı veli iznine tabi olacak

29.06.2023 01:41

Fransa Ulusal Meclisi, 15 yaş altı kullanıcıların sosyal medya platformlarına kaydolmasını ve kullanmasını veli iznine tabi tutan tasarıyı kabul etti. Tasarıya göre, 15 yaşından küçük çocuklar sosyal medya platformlarına kaydolmak için velilerinden izin almak zorunda kalacak. Ayrıca, platformlar kullanıcıların yaşını ve veli iznini doğrulamak için bir sistem kullanmak zorunda olacak. Kurallara uymayan platformlara para cezası verilebilecek ve veliler çocuklarının sosyal medya hesaplarını askıya alabilecek. Tasarı ayrıca, platformların adli soruşturmalar kapsamında elektronik içeriklere hızlı yanıt verme zorunluluğunu da içeriyor.

Fransa'da Ulusal Meclis, 15 yaş altı kullanıcıların sosyal medya platformlarına kaydolmasını ve kullanmasını veli iznine tabi tutan tasarıyı kabul etti.

Fransız milletvekilleri, sosyal medyada nefretle mücadele etmeyi amaçlayan yasa tasarısını 2. kez görüştü.

Oturumda oy birliğiyle kabul edilen tasarı, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına kaydolması için velisinden izin almasını zorunlu kılıyor.

Buna göre, platformların, kullanıcıların yaşını ve küçüklerin velisinden izin alıp almadığını doğrulamak için bir sistem kullanması gerekecek.

Kurallara uymayan platformlara, dünya genelindeki cirosunun yüzde 1'ine kadar para cezası verilebilecek.

Veliler, platformlardan, 15 yaşındaki çocuklarının sosyal medya hesaplarını askıya almasını talep edebilecek.

Tasarı, sosyal medya ve çevrim içi platformların, adli soruşturmalar kapsamında 10 günde elektronik içeriklerle ilgili yasal taleplere yanıt verme zorunluluğunu da kapsıyor. Platformlara tanınan bu süre, kişi veya mülke ciddi zarar riski bulunduğunda ise en fazla 8 saat.

Tasarı Fransız Parlamentosunun diğer kanadını oluşturan Senatoda yeniden görüşülecek.

Fransa'da bir yasa tasarısının nihai olarak kabul edilmesi için Parlamentonun iki kanadı olan meclis ve senatonun aynı tasarı metnini onaylaması gerekiyor.

Kaynak: AA
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