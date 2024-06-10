Fransa'da aşırı sağcı lider başbakanlığa aday oldu - Son Dakika
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Politika

Fransa'da aşırı sağcı lider başbakanlığa aday oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa Parlamentosu seçimlerinde istediği sonucu elde edememesi üzerine aldığı erken seçim kararının ardından birinci sıradaki aşırı sağcı Rassemblement National (Ulusal Ralli) partisinin lideri Jordan Bardella başbakanlığa aday oldu. Bardella'nın TikTok'ta 1,2 milyon takipçisinin olmasının gençlerin oy vermesini sağlamada büyük bir avantaj olduğu belirtiliyor.

10.06.2024 14:24
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa Parlamentosu seçimlerinde istediği sonucu elde edememesi üzerine aldığı erken seçim kararının ardından birinci sıradaki aşırı sağcı Rassemblement National (Ulusal Ralli) partisinin lideri Jordan Bardella başbakanlığa aday oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün sona eren Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından Ulusal Meclisi feshetmesi gündemi sarstı. Seçimlerde istediği sonucu elde edemeyince seçim kararı alan Macron, partisinin erken seçimi kazanacağını belirtti. Ancak, AP seçimlerini ilk sırada tamamlayan aşırı sağcı Rassemblement National (Ulusal Birlik) partisinin lideri 28 yaşındaki Jordan Bardella, Macron'un partisi karşısında güçlü bir rakip konumuna geldi. Ulusal Birlik partisinin başkan yardımcısı yaptığı açıklamada, partinin seçimlerde çoğunluğu kazanması halinde Bardella'nın başbakan adayı olacağını söyledi.

"Fransa kararını verdi"

Macron'un Meclis'i feshettiğini açıklamasının ardından "Fransa kararını verdi ve temyizi yok" ifadelerini kullanan Bardella, "Yurttaşlarımız değişim arzusunu ve aynı zamanda gelecek için bir yol çizdiklerini ifade ettiler" dedi. Sonucun "Ülkenin Avrupa Birliği'nin yön değiştirmesi konusundaki kararlılığını" gösterdiğini sözlerine ekledi.

Bardella'nın TikTok'ta 1,2 milyon takipçisinin olmasının gençlerin oy vermesini sağlamada büyük bir avantaj olduğu belirtiliyor.

Fransa'da seçimlerin ilk turu 30 Haziran'da, ikinci turu ise 7 Temmuz'da gerçekleştirilecek. - PARİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fransa'da aşırı sağcı lider başbakanlığa aday oldu - Son Dakika

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