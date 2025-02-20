Fransa Fildişi Sahili'ndeki Üssünü İade Etti - Son Dakika
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Politika

Fransa Fildişi Sahili'ndeki Üssünü İade Etti

Fransa Fildişi Sahili\'ndeki Üssünü İade Etti

Fransa, Fildişi Sahili'ndeki askeri üssünü iade etti, askeri iş birliği yeni bir döneme giriyor.

20.02.2025 17:11
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Fransa, Fildişi Sahili'ndeki tek askeri üssünü iki ülkenin Savunma Bakanları Tene Brahıma Outtara ve Sebastien Lecornu'nun da katıldığı törenle Batı Afrika ülkesine iade etti.

Fransa ile Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili arasında askeri üs adımı atıldı. Fransa, Fildişi Sahili'ndeki tek askeri üssünü iki ülkenin Savunma Bakanları Tene Brahıma Outtara ve Sebastien Lecornu'nun da katıldığı törenle Batı Afrika ülkesine iade etti. Bakanlar Outtara ve Lecornu, Fildişi bayrağının göndere çekilmesinin ardından iadeyi teyit eden bir belge imzaladı. Güvenlik sorumluluklarının Fildişi ordusuna devredilmesi dolayısıyla törenin başında bir nöbet değişimi gerçekleşti.

"Askeri ilişkilerimizin değişmesi gerektiği çok açık"

Törende açıklamalarda bulunan Fildişi Savunma Bakanı Outtara, "Bu hareket iki ülke arasındaki dostluk ve stratejik iş birliğinde yeni bir döneme işaret ediyor" dedi. Ouattara, Fransa'ya iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin gelecekte de "her zaman olduğu gibi iyi" olacağı konusunda "güvence vermek" istediğini söyledi.

Fransız Bakan Lecornu ise "Dünya değişiyor. Askeri ilişkilerimizin değişmesi gerektiği çok açık" diye konuştu.

Üssün teslimini, "dostluk ve yüksek düzeyde profesyonellik üzerine kurulu bir ilişkiyi" paylaşan iki ülke için "tarihi bir an" olarak açıklayan Lecornu, "Fransa'nın varlığı değişiyor ama yok olmuyor" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın askeri olarak çekilmesi 2025 yılı boyunca kademeli olarak gerçekleşecek, ancak yaklaşık 80 Fransız askerinin eğitim ve destek misyonları için ülkede kalması bekleniyor. - ABİDJAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fransa Fildişi Sahili'ndeki Üssünü İade Etti - Son Dakika

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