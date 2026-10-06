Fransa, savaş başlığısız M51.3 füzesinin ilk deneme atışını Le Vigilant'tan yaptı

Fransa Savunma Bakanlığı, nükleer kapasiteli yeni M51.3 balistik füzesinin ilk deneme atışının nükleer enerjili bir denizaltıdan gerçekleştirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savaş başlığı içermeyen füze testini savaş gemisinden izledi.

Fransa, savaş başlığı olmayan yeni nükleer kapasiteli füzesini test etti. Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, nükleer kapasiteli yeni M51.3 balistik füzesinin ilk deneme atışının Bretonya açıklarındaki nükleer enerjili Le Vigilant denizaltısından gerçekleştirildiği ifade edildi. Fırlatmada savaş başlığı bulunmadığı aktarıldı. Fransa'nın M51 füzesinin yeni bir versiyonu olan füzenin Kuzey Atlantik Okyanusu'na düştüğü belirtildi.

Fransız medyası, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un füze denemesini bir Fransız savaş gemisinden izlediğini aktardı.