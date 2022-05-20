Fransa, Ukraynalı hastaları Polonya'dan tahliye ediyor - Son Dakika
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Fransa, Ukraynalı hastaları Polonya'dan tahliye ediyor

20.05.2022 19:19
Fransa, Ukraynalı hastaları Polonya'dan tahliye ediyor

Fransa, kanser tedavisi gören Ukraynalı çocuklar ile Rusya'nın saldırılarında yaralanan Ukraynalıların Polonya'dan tahliye edilmesi için "tıbbi tahliye uçuşlarının başlatıldığını" duyurdu.

Fransa, kanser tedavisi gören Ukraynalı çocuklar ile Rusya'nın saldırılarında yaralanan Ukraynalıların Polonya'dan tahliye edilmesi için "tıbbi tahliye uçuşlarının başlatıldığını" duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Fransa, Polonya'da tedavi gören Ukraynalıların tahliye edilmeye başlandığını açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kanser tedavisi gören Ukraynalı çocukların ve yaralıların Fransa'ya getirilmesi için "tıbbi tahliye uçuşunun başlatıldığı" belirtildi. Bakanlık, Rusya-Ukrayna savaşında yaralanan 7 Ukraynalı ve kanser hastası 3 Ukraynalı çocuğun bugün tahliye edildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında, "Fransa, Ukrayna'yı ve Rus ordusunun saldırılarından etkilenen halkını desteklemeye kararlıdır" ifadelerini kullanırken, Fransa'ya tahliye edilen hastaların ülkedeki çeşitli sağlık kurumlarında tedavi edileceği ve masraflarının hükümet tarafından karşılanacağı açıklandı. - PARİS

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Kaynak: İHA

Polonya, Fransa, Kanser, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Fransa, Ukraynalı hastaları Polonya'dan tahliye ediyor - Son Dakika


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