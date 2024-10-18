Fuat Keyman İçin Başsağlığı Mesajı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Keyman için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eserleri, öğrencileri ve çalışmalarıyla ülkemize ve bilim dünyasına büyük katkılarda bulunan; Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler Profesörü Fuat Keyman'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Fuat Hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.