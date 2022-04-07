Fuat Oktay başkanlığında Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nda ihtiyaç duyulan değişikliklere ilişkin toplantı - Son Dakika
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Fuat Oktay başkanlığında Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nda ihtiyaç duyulan değişikliklere ilişkin toplantı

07.04.2022 16:34
Fuat Oktay başkanlığında Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nda ihtiyaç duyulan değişikliklere ilişkin toplantı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nda ihtiyaç duyulan değişikliklere ilişkin toplantı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nda ihtiyaç duyulan değişikliklere ilişkin toplantı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, turist rehberliğine ilişkin mevzuatta zaman içinde görülen aksaklıkların giderilmesi ve değişen koşullar karşısında hizmet kalitesinin korunmasına yönelik ihtiyaç duyulan düzenlemeler ele alındı.

Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkan Emrullah İşler, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz ile ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Fuat Oktay başkanlığında Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nda ihtiyaç duyulan değişikliklere ilişkin toplantı - Son Dakika


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