G7 Zirvesi'nde Ukrayna ve Rusya'ya Yaptırımlar - Son Dakika
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G7 Zirvesi'nde Ukrayna ve Rusya'ya Yaptırımlar

17.06.2026 11:43
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G7 Liderleri, ortak bildiride Ukrayna ile birlik ve Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılacağını vurguladı.

G7 Liderleri, Fransa'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kapsamında imzaladıkları ortak bildiride, Ukrayna ile birlik mesajı verirken Rusya'nın savaş ekonomisine yönelik baskının artacağını kaydetti.

Fransa'nın Evian kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi devam ediyor. G7 Liderleri, zirve kapsamında çeşitli bildiriler imzaladı. G7 ülkeleri tarafından imzalanan ortak bildiride, toprak bütünlüğü dahil Ukrayna ile birlik mesajı verildi. Rusya'nın savaş ekonomisine yönelik baskının arttırılması vurgulanan bildiride, "Bu bağlamda, petrol ve gaz alanları dahil Rusya'ya yönelik yaptırımlarımızı sertleştireceğiz" denildi.

Liderler ayrıca, İran ve ABD arasında varılan anlaşmayı da memnuniyetle karşıladıklarını bildirerek, anlaşmanın uygulanmasına yönelik katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Açıklamada, enerji tedarik yollarını çeşitlendirmek, Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığı azaltmak ve enerji stoklarını artırmak için çaba gösterecekleri de belirtildi. - EVIAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Ekonomi, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika G7 Zirvesi'nde Ukrayna ve Rusya'ya Yaptırımlar - Son Dakika

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