Gazetecinin sorduğu Sinan Ateş sorusu, MHP lideri Bahçeli'yi kızdırdı: Hadi işine bak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşma sonrası TBMM koridorundan geçerken gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"İŞİNE BAK"

Seçimlere ilişkin soruları yanıtlayıp yürümeye devam eden Bahçeli'ye o anda eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi soruldu. MHP lideri bu sözler üzerine "Hadi işine bak, hadi" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin yanındaki isimlerin ise gazetecilerin tuttuğu mikrofonları sert bir şekilde itmesi dikkat çekti.

"CİNAYETİN GÖLGESİ MHP'YE DÜŞÜRÜLMEK İSTENDİ"

Ateş'in suikasta kurban gitmesi sonrasında uzun süre sessizliğini koruyan Bahçeli, 2 hafta önceki grup toplantısında konuya üstü kapalı değinmişti. Sinan Ateş'in adını anmayan Bahçeli, "Bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor. Menfur cinayetin içine dava arkadaşlarımızı çekmek isteyenlere eyvallah etmeyeceğiz. Sis dağılsın diye bekledik şimdi söz sırası bizde. Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi. Kanlı saldırı gerçekleştikten hemen sonra MHP'ye organize ve örgütlü bir saldırı ivme alarak hız kazandı. Tüm FETÖ'cüler partimize karşı algı operasyonlarıyla yeni bir kalkışma başlattılar. Bir iç hesaplaşmanın olduğu iddia edildi. Böyle zamanlar duygusal taşkınlığın akli melekeleri kilitlediği zamanlardır." ifadelerini kullanmıştı.