Gazetecinin sorduğu Sinan Ateş sorusu, MHP lideri Bahçeli'yi kızdırdı: Hadi işine bak - Son Dakika
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Gazetecinin sorduğu Sinan Ateş sorusu, MHP lideri Bahçeli'yi kızdırdı: Hadi işine bak

24.01.2023 13:58

MHP lideri Devlet Bahçeli, parti grubunda yaptığı konuşmanın ardından kendisine mikrofon uzatan gazetecilerden birinin sorduğu "Sinan Ateş" sorusuna tepki gösterdi. Bahçeli "İşine bak, hadi" diyerek soruyu geçiştirirken, yanındakiler sert şekilde mikrofonları geriye doğru itti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşma sonrası TBMM koridorundan geçerken gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"İŞİNE BAK"

Seçimlere ilişkin soruları yanıtlayıp yürümeye devam eden Bahçeli'ye o anda eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi soruldu. MHP lideri bu sözler üzerine "Hadi işine bak, hadi" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin yanındaki isimlerin ise gazetecilerin tuttuğu mikrofonları sert bir şekilde itmesi dikkat çekti.

"CİNAYETİN GÖLGESİ MHP'YE DÜŞÜRÜLMEK İSTENDİ"

Ateş'in suikasta kurban gitmesi sonrasında uzun süre sessizliğini koruyan Bahçeli, 2 hafta önceki grup toplantısında konuya üstü kapalı değinmişti. Sinan Ateş'in adını anmayan Bahçeli, "Bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor. Menfur cinayetin içine dava arkadaşlarımızı çekmek isteyenlere eyvallah etmeyeceğiz. Sis dağılsın diye bekledik şimdi söz sırası bizde. Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi. Kanlı saldırı gerçekleştikten hemen sonra MHP'ye organize ve örgütlü bir saldırı ivme alarak hız kazandı. Tüm FETÖ'cüler partimize karşı algı operasyonlarıyla yeni bir kalkışma başlattılar. Bir iç hesaplaşmanın olduğu iddia edildi. Böyle zamanlar duygusal taşkınlığın akli melekeleri kilitlediği zamanlardır." ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR (1)
  • Erol MARASLI: Ülkemin geldiği duruma bak.sorulan soruya cevap vermek yerine iteklemek kovmak. Devlet bahçeli sen MHP nin değerlerini yerle bir eden gerçek MHP lileri partisine küstüren MHP 'yi AKP' nın koltuk deyneği yapan bir şahsiyetsin .Rahmetli TÜRKEŞ mezarından kalkıp bundurumları görse önce kemikleri sızlar sonra senin yüzüne tükürürdü Cevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Gazetecinin sorduğu Sinan Ateş sorusu, MHP lideri Bahçeli'yi kızdırdı: Hadi işine bak - Son Dakika
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