Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Denizli\'ye Gelişinin 93. Yıldönümü Kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "4 Şubat günü Denizli'miz için ayrı bir gündür. 93 yıl önce atalarımızın yaşadığı gurur ve heyecanı hala taşıyoruz" dedi.
Gazi Mustafa Kemal, Batı Anadolu'da yaşayan halkla yüz yüze görüşmek, bölge halkının nabzını tutmak, ihtiyaçları yerinde tespit etmek, yapılmakta olan yatırımların son durumunu görmek amacıyla Büyük Ege Gezisi kapsamında 4 Şubat 1931 tarihinde trenle Denizli'ye gelerek, bir takım ziyaretlerde bulunmuştur. İlk olarak Çamlık yolu üzerinde bulunan ve 51. Piyade ve 33. Topçu alaylarını ziyaret etmiş, oradan Ortaokul ve Köy Öğretmen Okulu'nda öğrencilerle bir araya gelmiştir. Denizli Valiliği, Denizli Devlet Hastanesi'ndeki incelemelerinin ardından Belediye binasında vatandaşlarla görüşmüştür. Denizli Çarşısı, Çamlık dinlenme yerine de geçerek, halkla görüşmeye devam eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Denizli'den ayrılışında Denizlililerin Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlılıklarından dolayı memnun olduğunu ifade etmiştir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 93. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk zorlu ama gururla sonuçlanmış zaferlerin ardından, Büyük Ege Gezisi kapsamında 4 Şubat 1931 tarihinde Denizli'mize gelerek, düşmana karşı bir ve beraber olmayı başaran Denizli halkını onurlandırmıştır. Atalarımızın büyük coşkuyla karşıladığı Atatürk'ün şehrimize gelişinin 93'üncü yılında büyüklerimizin yaşadığı gurur ve heyecanı hala taşıyoruz. Pamukkale ilçesinin yerel yönetici olarak bizler de, Atamızın göstermiş olduğu çizgide, muasır medeniyet hedefiyle ilçemiz için, şehrimiz için, ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bugün dünyanın turizm merkezlerinin başında gelen Pamukkale ilçemiz, marka değerini her geçen gün artırmaya devam etmektedir. Bu düşüncelerle, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Denizli'mize gelişinin 93. yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ
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Son Dakika › Politika › Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye Gelişinin 93. Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika
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