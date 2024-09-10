Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara\'da Yatırımları Görüştü

Politika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara'daki bakanlıkları ziyaret ederek, Gaziantep'te gerçekleştirilecek yeni yatırımlar ve projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Yerel yönetim ile merkezi yönetim arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve Gaziantep'te yapılacak projelerin artırılması amacıyla Başkan Şahin, gıda, konut, turizm, altyapı ve tarım alanlarında yapılacak yeni yatırımları ziyaretleriyle gündeme aldı. Görüşmelerde iş birliği adımları atıldı ve çeşitli projeler için ortak çözümler konuşuldu.

Başkan Fatma Şahin'e ziyaretlerinde Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, oda başkanları ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Fedaioğlu gibi isimlerden oluşan kalabalık bir heyet de eşlik etti.

Konut, turizm ve tarım konuları konuşuldu

Yoğun program kapsamında ilk olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret eden Başkan Şahin, Gaziantep için yapılacak yatırımlar konusunda iş birliği vurgusu yaptı. Daha sonra Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile bir araya gelen Şahin, turizm alanındaki gelişmelerden, özellikle kentteki kongre turizminin potansiyelinden bahsetti ve bu alanda yapılacak yatırımlar üzerine konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Bakan Mehmet Kaçır ile yapılan görüşmede, işçilere yönelik konut projelerinde iş birliği imkanları değerlendirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile gerçekleştirilen görüşmede ise, tarımsal sulama ve diğer yatırımlar konusunda Gaziantep'teki mevcut durum ele alındı. - GAZİANTEP