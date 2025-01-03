Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, En Başarılı Başkan Seçildi

Politika

ORC Araştırma Şirketi'nin gerçekleştirdiği "2024'ün En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları" anket sonuçlarına göre Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yüzde 62,7 başarı oranıyla birinci sırada yer aldı.

20-29 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada, 30 büyükşehirde toplam 15 bin 400 katılımcıya, "31 Mart 2024'ten bugüne kadar değerlendirildiğinde, belediye başkanınızı başarılı buluyor musunuz" sorusu yöneltildi. Elde edilen sonuçlara göre, Şahin halktan en yüksek takdiri alan büyükşehir belediye başkanı oldu. Fatma Şahin, Gaziantep'te hayata geçirdiği projeler ve vatandaşa yönelik hizmetleriyle öne çıkarken, başarısının Türkiye genelinde de takdir topladığı bir kez daha tescillendi. - GAZİANTEP