GAZİANTEP - Muharrem İnce'den Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı politikasına destek - Son Dakika
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GAZİANTEP - Muharrem İnce'den Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı politikasına destek

10.03.2022 20:17

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumuna ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikaları denge üzerinde götürmek istemesini doğru bulduğunu söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Rusya- Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumuna ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikaları denge üzerinde götürmek istemesini doğru bulduğunu söyledi.

Partisinin il başkanlığının açılış törenine katılmak üzere Gaziantep'e gelen İnce, bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşına değinen İnce, savaşın her türlüsüne karşı olduklarını belirtti.

Muharrem İnce, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin denge politikasını doğru buluyorum. Buna itirazım yok. Rusya'nın kentleri bombalamasını doğru bulmuyorum. Çocuklar ve siviller ölüyor. Amerika'nın üstünde Kanada altında ise Meksika var. Rusya, Meksika'ya silah yerleştirse Amerika buna izin verir mi? Vermez. Sen de sınırına kadar geliyorsun. Ukrayna'da batının yaptığı bir iştir bu. Hep yaptığı bir iştir. Ortada bırakmak. Batı gazı verir ve ortada bırakır. Mültecilerin saçının ve gözünün rengine bakıyorlar. Çocuğun saçının rengi olur mu Allah aşkına. Çocuk esmer olsa ne olur sarışın olsa ne olur. Çocuk çocuktur. Rus olsa ne olur Ukraynalı olursa ne olur. Batı sınıfta kalmıştır. Onun için Erdoğan'ın politikalarını denge üzerinde götürmek istemesi doğrudur."

Daha sonra partisinin İncesu Caddesi'ndeki İl Başkanlığının açılışını gerçekleştiren İnce, esnafı da ziyaret etti.

GAZİANTEP - Muharrem İnce'den Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı politikasına destek
GAZİANTEP - Muharrem İnce'den Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı politikasına destek
GAZİANTEP - Muharrem İnce'den Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı politikasına destek

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Muharrem İnce, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika GAZİANTEP - Muharrem İnce'den Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı politikasına destek - Son Dakika


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