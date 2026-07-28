Gaziantep'te Narko Kapan Operasyonu: 382 Gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep'te Narko Kapan Operasyonu: 382 Gözaltı

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Adalet Bakanı Gürlek, Gaziantep merkezli operasyonda 382 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu"nda şu ana kadar 382 şüphelinin gözaltına alındığını, 91 şüpheliye yönelik işlemlerin ise sürdüğünü açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gaziantep merkezli 14 ilde gerçekleştirilen "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu"na ilişkin bilgi verdi. Bakan Gürlek, gençlerin geleceğini, ailelerin huzurunu ve şehirlerin güvenliğini hedef alan uyuşturucu satıcıları ile bunların dijital ağlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Operasyonun Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 ay süren teknik ve fiziki çalışmaların ardından gerçekleştirildiğini aktaran Gürlek, sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 548 şüphelinin tek tek tespit edildiğini ifade etti. Gürlek, "Şüphelilerden 75'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. Bu sabah Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alınırken, 4'ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 şüpheliye yönelik işlemler sürüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Güvenlik, Politika, Gürlek, Son Dakika

Son Dakika Politika Gaziantep'te Narko Kapan Operasyonu: 382 Gözaltı - Son Dakika

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