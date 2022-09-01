Gaziantep Yolu Temel Atma Töreni
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve protokol üyelerinin ilk beton dökümü için butona basması
Dökülen ilk betonun çalışanlar tarafından serilmesi
Temel atma törenine katılan vatandaşlardan görüntüler GAZİANTEP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,Gaziantep Yolu Temel Atma Töreni'nde konuştu. (2)
Son Dakika › Politika › GAZİANTEP - Bakan Karaismailoğlu: 'Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım, ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir' - Son Dakika