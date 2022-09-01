GAZİANTEP - Bakan Karaismailoğlu: "Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım, ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir" - Son Dakika
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GAZİANTEP - Bakan Karaismailoğlu: "Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım, ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir"

01.09.2022 17:23
GAZİANTEP - Bakan Karaismailoğlu: "Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım, ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir"

Gaziantep Yolu Temel Atma Töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve protokol üyelerinin ilk beton dökümü için butona basması Dökülen ilk betonun çalışanlar tarafından serilmesi Temel atma törenine katılan...

Gaziantep Yolu Temel Atma Töreni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve protokol üyelerinin ilk beton dökümü için butona basması

Dökülen ilk betonun çalışanlar tarafından serilmesi

Temel atma törenine katılan vatandaşlardan görüntüler GAZİANTEP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,Gaziantep Yolu Temel Atma Töreni'nde konuştu. (2)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, Gaziantep, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika GAZİANTEP - Bakan Karaismailoğlu: 'Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım, ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Bakan Karaismailoğlu: "Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım, ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir" - Son Dakika
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