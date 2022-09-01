Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve protokol üyelerinin ilk beton dökümü için butona basması

Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, Gaziantep, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › GAZİANTEP - Bakan Karaismailoğlu: 'Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım, ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir' - Son Dakika

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