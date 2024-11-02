MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Eğin ile Er Şehit ve Gaziler Platformu Başkanı Gazi Şakir Gülmez'i kabul etti.
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aylar, Eğin ile Gülmez'in, Genel Başkan Bahçeli'yi ziyaret ettiği belirtildi.
Son Dakika › Politika › Gazilerden MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret - Son Dakika
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