Gazze\'de Ateşkes Sonrası Refah\'ta Yıkım ve Moloz Yığınları

Politika

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte güneydeki Refah kentine dönen Filistinliler, moloz yığınlarıyla karşılaştı.

Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından Filistinlilerin evlerine dönüşü sürüyor. Ateşkesi coşkuyla kutlayan Gazzelilerin sevinci, yerle bir olan evlerini gördüklerinde yerini hüzne bıraktı. Güneydeki Refah'a dönenler, İsrail'in 15 ay boyunca bombaladığı şehri moloz yığınına dönmüş halde buldu.

Refah Belediye Başkanı Ahmed El-Sufi, İsrail saldırılarının yol açtığı büyük yıkım nedeniyle Refah'ın "felaket şehri" haline geldiğini ifade etti. El-Sufi, hasarın boyutunun belediyenin kapasitesini aştığını, su ve elektrik şebekeleri, yollar, binlerce ev ve kamu tesisi ile altyapının neredeyse tamamının yok olduğunu belirtti.

"42 milyon tondan fazla enkaz oluştu"

Birleşmiş Milletler verilerine göre saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki binaların yüzde 60'tan fazlası yerle bir olurken, yolların ise yüzde 65'i kullanılamaz hale geldi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) raporunda, "Gazze Şeridi'nde içinde insan kalıntıları ve patlamamış mühimmat, asbest ve diğer tehlikeli maddelerin bulunduğu 42 milyon tondan fazla enkaz oluştu" ifadeleri kullanıldı.

Molozu temizlemenin 21 yıl sürebileceği ve 1.2 milyar dolara kadar mal olabileceği belirtildi. - REFAH