Gediz Belediyesi\'nde Başkan Yardımcıları Göreve Başladı

Politika

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Belediyede başkan yardımcılığına atanan Bayram Sarı ve Mehmet Paksoy görevlerine başladı.

Vatandaş odaklı yerel yönetimler anlayışı ile yola çıktıklarını belirten Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel; "Gediz Belediyesi olarak tüm kadrolarımız ile birlikte çok daha güçlü bir şekilde ilçemiz için çalışmaya, yeni dönemde hep birlikte daha güzel işler ortaya koymak için çalışacağız. Özellikle Başkan Yardımcılarımızın da göreve başlamasıyla vatandaşlarımıza daha hızlı ve daha kaliteli hizmet sunmak için durmadan hizmet üretmeye, projelerle şehrimizi geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam edeceğiz. Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başlayan Bayram Sarı ve Mehmet Paksoy'a yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyor, hep birlikte güzel ilçemiz için başarılı hizmetler sunmayı temenni ediyorum" dedi.

Göreve başlamalarının ardından ortak bir konuşma yapan Gediz Belediye Başkan Yardımcıları Bayram Sarı ve Mehmet Paksoy; "Gediz Belediye Başkanımız Necdet Akel'in tensipleriyle Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başlamış bulunmaktayız. İlçemizdeki vatandaşlarımız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bizlere verilen Başkan yardımcılığı görevini en iyi şekilde yerine getirerek, insan odaklı belediyecilik anlayışımızla her konuda öncü bir belediye olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştular. - KÜTAHYA