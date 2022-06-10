Gediz Muratdağı yatırım inşaatları hızla devam ediyor - Son Dakika
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Gediz Muratdağı yatırım inşaatları hızla devam ediyor

10.06.2022 12:14
Gediz Muratdağı yatırım inşaatları hızla devam ediyor

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Muratdağı Termal Turizm ve Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Modern Kayak Evi ve Hamam Tadilatı inşaatlarını yerinde inceledi.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Muratdağı Termal Turizm ve Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Modern Kayak Evi ve Hamam Tadilatı inşaatlarını yerinde inceledi.

İncelemelere, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Demirtaş, Fen İşleri Müdürü Rıza Acar ve İmar İşleri Müdürü Sıtkı Türker Dayıoğlu eşlik etti.

Muratdağı Termal Turizm ve Kayak merkezindeki tesislerin niteliğinin ve kalitesinin her geçen gün arttığını belirten Başkan Akçadurak, çalışmalar çerçevesinde Koca Hamam ve Hacı Dana Hamamlarının tadilatı ve Modern Kayak Evi inşaatlarında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Akçadurak; "Zafer Kalkınma Ajansı destekli mevcut Koca Hamam ve Hacı Dana olarak bilinen hamamlarımızda komple iç ve dış ilave inşaat ve tadilat çalışmaları yapılarak en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi

Başkan Akçadurak; "Ayrıca Muratdağı Termal Kayak Merkezimizde hizmet kalitesini arttıracak olan modern kayak evinin yapım işi çerçevesinde içerisinde Kayak evi, 2 adet kafeterya, kayak kiralama malzeme odaları, satış birimi, revir, erkek-bayan soyunma odaları, erkek-bayan mescit, misafir konaklama birimleri ile toplamda 2250 m2 alana sahip sosyal tesis 1 yıl içerisinde tamamlanarak, sezona yetişmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Gediz Muratdağı yatırım inşaatları hızla devam ediyor
Gediz Muratdağı yatırım inşaatları hızla devam ediyor
Gediz Muratdağı yatırım inşaatları hızla devam ediyor
Gediz Muratdağı yatırım inşaatları hızla devam ediyor

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Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Kütahya, Termal, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gediz Muratdağı yatırım inşaatları hızla devam ediyor - Son Dakika

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