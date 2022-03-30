Gediz Üzümlü Sulama Göleti'nin sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Gediz Üzümlü Sulama Göleti'nin sözleşmesi imzalandı

30.03.2022 12:34
Gediz Üzümlü Sulama Göleti'nin sözleşmesi imzalandı

AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, Üzümlü Köyü Sulama Göleti'nin ihalesinin yapılarak sözleşme yapıldığını açıkladı.

AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, Üzümlü Köyü Sulama Göleti'nin ihalesinin yapılarak sözleşme yapıldığını açıkladı.

Üzümlü Köyü Sulama Göleti'nin ihalesinin yapılıp sözleşmesinin imzalandığını müjdeleyen Ak Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, Gediz'de son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Başkan Erkan, "Üzümlü Göletinin ihale süreci tamamlanmış olup, işlerin yapım sözleşmesi imzalandı.Göletin tamamlanması ile 493 Hektar arazi sulanacaktır. Projenin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya konulduğunu söyleyen Ak Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim faaliyetlerinin çeşitlenmesi, çiftçilerimizin gelirlerinde artışa neden oluyor. Kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederek, vatandaşımızı yaşam standardını yükseltmek istiyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Gediz Üzümlü Sulama Göleti'nin sözleşmesi imzalandı

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Mehmet Erkan, AK Parti, Hisarcık, Gediz, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gediz Üzümlü Sulama Göleti'nin sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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