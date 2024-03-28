31 Mart'taki yerel seçimlere az bir zaman kala gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek için sosyal medyada yeni bir akım başlattı. Bir web sitesi vasıtasıyla yapay zeka kullanarak Erdoğan ile fotoğraflarını paylaşan gençler, #yanındayız hashtagi ile sosyal medyada gündem oldu.
"Yanindayiz.ai" isimli bir web sitesinde, ziyaretçilerin fotoğraflarını siteye yüklemesi istendi. Yapay zeka, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ziyaretçilerin fotoğraflarını gerçekçi bir şekilde birleştirerek kişilere unutulmaz bir hatıra bıraktı.
http://yanindayiz.ai sitesine giren kullanıcılar fotoğraflarını kaydedip sosyal medya hesaplarında #yanındayız hashtagi ile paylaştı ve hashtag Türkiye gündeme girdi.
Son Dakika › Politika › Gençler, Erdoğan'a destek için yapay zeka kullanarak fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçimi açık ara kazanacaklarına dair motivasyon gördüğünü belirterek, İstanbul'un sorunlarını çözmek için liyakatli kadrolarla geldiklerini söyledi. Kurum, ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı beyanıyla ilgili eleştirilerde bulundu ve Yeniden Refah Partisi seçmeninin iradesini ülkenin geleceğinden yana koyacağını ifade etti.
Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) zeytin dalı uzattı. Kurum, canlı yayındaki açıklamasında 'Bizde bir gerginlik yok. Her zaman herkesle görüşürüz. Görüşmekten imtina etmeyiz.' dedi.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra Haziran ayının ilk pazar günü yapılacak olan mahalli idareler ara seçimlerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir ziyaretleri kapsamında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen iftarda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları yer aldı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep'te yaptığı konuşmada, belediyelerin yönetiminde rüşvet ve israfa müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, aldıkları belediyelerin kapısına 'Rüşvet alan da veren de melundur' hadis-i şerifini asacaklarını söyledi. Yapıcıoğlu, adalet, ehliyet ve liyakat prensiplerine dayalı bir yönetim anlayışı benimsediklerini ve israfın kesilmesiyle belediyelerin borç almasına gerek kalmayacağını ifade etti.
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