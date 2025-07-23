Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu Bayburt\'ta

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bayburt'a geldi. Eminoğlu, hem belediyeye hem de üniversiteye ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleşen görüşmelerde gençlik çalışmaları ve şehirdeki yatırımlar ele alındı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Bayburt'taki temasları kapsamında Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede kentin tarihi ve kültürel yapısı ele alındı. Ziyaretin sonunda Başkan Memiş, Bakan Yardımcısı Eminoğlu'na Bayburt'un simgelerinden olan Saat Kulesi biblosu ve çeşitli hediyeler takdiminde bulundu. Eminoğlu da Başkan Memiş'e filografi tablo hediye etti. Eminoğlu daha sonra üniversitede öğrencilerle bir bir araya geldi. Baberti Külliyesi'nde yer alan Genç Ofisi gezen Eminoğlu, burada öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrenciler, talep ve isteklerini doğrudan Eminoğlu'na ileterek, düşüncelerini paylaşabildi. - BAYBURT