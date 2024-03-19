Politika

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sultangazi'de gençlerle bir araya geldi. Bakan Bak, "Spor, özellikle bağımlılıkta mücadelede, uyuşturucu, içki gibi kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzak tutmak noktasında çok önemli" dedi.

Sultangazi Belediyesi tarafından Özdemir Bayraktar Kültür Merkezi'nde E-Spor Gençlik Buluşması gerçekleştirildi. Buluşmaya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve çok sayıda genç katıldı. Programda Bakan Osman Aşkın Bak gençlerle E- spor maçı yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, programda yaptığı konuşmada, "Ben de yıllarca hem spor yaptım hem de spor yöneticiliği yaptım. Pek çok kulüpte başkanlık yaptım. Şimdi Türkiye Yüzyılı'nda Gençlik ve Spor Bakanı görevi yapıyorum. Sporun içinde çok görevlerimiz oldu. Sultangazi'de yüzme havuzu ve kompleks yapılması için talepte bulunuldu destek olacağız. 10 bin öğrencinin bulunduğu Habibler bölgesinde spor salonu talebinde bulunuldu, ona da destekte bulunacağız. Spor, özellikle bağımlılıkta mücadelede, uyuşturucu, içki gibi kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzak tutmak noktasında çok önemli. 2024 Paris Olimpiyatları var. 100 yakın sporcu ve madalya hedefleriyle oraya gidiyoruz" dedi. - İSTANBUL