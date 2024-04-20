Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'a Pakistan'da İmtiyaz Nişanı verildi

Ordu Büyükşehir Belediyesi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Mehmet Hilmi Güler, yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ederek Ordu halkına teşekkür etti. Güler, fırsat eşitliği ve uyum içinde çeşitlilik ilkesine dikkat edeceklerini belirtti. Ayrıca, Ordu'yu yaşanılabilir bir kent yapmak için çalışmaların iki ana gruba ayrıldığını ve afete dirençli bir kent olacaklarını vurguladı.