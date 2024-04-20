Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'a Pakistan'da İmtiyaz Nişanı verildi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'a resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Pakistan'da Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari tarafından "Pakistan İmtiyaz Nişanı" verildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'a resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'a geldi. Gürak'a Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilere ve iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki askeri işbirliğine sağladığı katkılardan dolayı ülkenin Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari tarafından "Pakistan İmtiyaz Nişanı" verildi. - İSLAMABAD
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Tugay, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, halkın, kentin ve ülkenin çıkarlarını gözeteceklerini ve vicdanlarının sesini dinlemekten asla vazgeçmeyeceklerini belirtti. Tugay ve beraberindeki heyet, ayrıca İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret etti.
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, belediyenin 1 milyar 700 milyon TL borcu olduğunu açıkladı. Kahveci, borç yükünün kısa vadede bir seçim kazanmak amacıyla yapılan yatırımlardan kaynaklandığını belirtti.
Eski Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Erdal Beşikçioğlu'na belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldıklarını açıklamasından dolayı teşekkür etti.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Metin Genç başkanlığında yapılan toplantıda, yeni dönemde güzel hizmetler yapmanın iradesi vurgulandı. Meclis 1. Başkanvekilliğine Faruk Kanca, 2. Başkanvekilliğine ise Cevdet Bayraktar seçildi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve diğer siyasi parti temsilcileri de katıldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Mehmet Hilmi Güler, yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ederek Ordu halkına teşekkür etti. Güler, fırsat eşitliği ve uyum içinde çeşitlilik ilkesine dikkat edeceklerini belirtti. Ayrıca, Ordu'yu yaşanılabilir bir kent yapmak için çalışmaların iki ana gruba ayrıldığını ve afete dirençli bir kent olacaklarını vurguladı.
İzmit Belediyesi'nin Nisan ayı meclis toplantısında, önceki dönem AKP yönetimi tarafından TÜGVA'ya 25 yıllığına tahsis edilen Tepeköy Öğrenci Yurdu protokolünün iptaline karar verildi. Ensar Vakfının kullanımına verilen Nebi Güdük Gençlik Merkezi ile ilgili yapılan protokol de iptal edildi.
Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP'nin düzenlediği 'İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı'na katıldı. Toplantıda, belediye başkanlarının görüşleri, önerileri ve önümüzdeki dönemle ilgili talepleri dinlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'nde DEM Partililerin Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren sözler söylediği iddialarına ilişkin U.G. adlı şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Sur Belediyesi, mazbata töreninin ardından belediyede DEM Parti yöneticilerinin Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözler söyledikleri iddiasıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlatması üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, “Parti Yönetimimiz ve Eş Başkanlarımız tarafından söylendiği iddia edilen sözler, bizlerden bağımsız bir yurttaşın söylemi olup, tarafımıza yöneltilen iddialar asılsızdır” denildi.
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