Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'a Pakistan'da İmtiyaz Nişanı verildi - Son Dakika
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Politika

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'a Pakistan'da İmtiyaz Nişanı verildi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret çerçevesinde Pakistan'a geldi ve Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari tarafından "Pakistan İmtiyaz Nişanı" ile ödüllendirildi. Gürak, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilere ve askeri işbirliğine sağladığı katkılardan dolayı bu ödüle layık görüldü.

20.04.2024 17:59
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'a resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Pakistan'da Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari tarafından "Pakistan İmtiyaz Nişanı" verildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'a resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'a geldi. Gürak'a Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilere ve iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki askeri işbirliğine sağladığı katkılardan dolayı ülkenin Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari tarafından "Pakistan İmtiyaz Nişanı" verildi. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'a Pakistan'da İmtiyaz Nişanı verildi - Son Dakika

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