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Gergerlioğlu, Can Atalay'ın tahliye edilmesini istedi - Son Dakika
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Gergerlioğlu, Can Atalay'ın tahliye edilmesini istedi

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesinin kararının ikinci kez dinlenmediğini ve Can Atalay'ın Meclise gelmesi gerektiğini belirtti.

Gergerlioğlu, Can Atalay\'ın tahliye edilmesini istedi
28.12.2023 - 11:05,  Güncelleme: 11:09
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DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen kazada ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Gergerlioğlu, yollardaki trafik güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince ikinci kez verilen hak ihlali kararını değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin, dosyayı Yargıtay'a gönderdiğini anımsatan Gergerlioğlu, şöyle konuştu:

"Bu ülkede Anayasa'nın, yasaların, hukukun olduğuna inanmak istedik ve maalesef yine büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Ülkede ne yargı ne yasama var. Anayasa'nın temel maddeleri ayaklar altında, Anayasa yok edilmiş durumda. Aslında millet de yok edilmiş durumda. Ne Hakimler ve Savcılar Kurulu ne yerel mahkemeler ne Anayasa Mahkemesi işlevini yerine getirmekte, hepsi tek bir merkeze, yürütmeye bağlı olarak çalışmaktadır."

Anayasa Mahkemesinin kararının ikinci kez dinlenmediğini; "Anayasa Mahkemesinin resmen kapatıldığını" öne süren Gergerlioğlu, "Can Atalay bir an önce tahliye edilmeli ve Meclise gelmeli." dedi.

Gergerlioğlu, Sinan Ateş'in ölümün üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen iddianamenin hala hazırlanmadığını ifade etti.

Kaynak: AA
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