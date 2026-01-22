Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt

Gerginlik tırmanıyor! MHP\'nin ağır topundan DEM\'li Tuncer Bakırhan\'a sert yanıt
22.01.2026 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP ile DEM Parti arasında son günlerde artan siyasi gerilim, karşılıklı sert açıklamalarla yeni bir boyut kazandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Bahçeli'yi hedef alan sözlerine yanıt veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ''Sayın Genel Başkanımız hakkında takındığı seviyesiz üslubu şiddetle reddediyoruz. Bakırhan'a 'Haddini bil' diyoruz'' ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda DEM Parti'nin izlediği siyaseti "etnik ayrılıkçılık" olarak nitelendirdi. Yalçın, DEM Parti'nin Kürt kimliği üzerinden yürüttüğü siyasetin toplumda karşılık bulmadığını savunarak partiyi bu tutumdan vazgeçmeye çağırdı.

"BAKIRHAN HADDİNİ BİL"

Semih Yalçın, paylaşımında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklamalarına da sert sözlerle karşılık verdi. Kullanılan üslubu "seviyesiz" olarak tanımlayan Yalçın, "DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın uğradığı hayal kırıklığıyla Sayın Genel Başkanımız hakkında takındığı seviyesiz üslubu şiddetle reddediyoruz. Bakırhan'a 'Haddini bil' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

"BARIŞTAN YANAYIZ, SAVRULMUYORUZ"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise katıldığı bir programda, Devlet Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderinin yanında mısınız, yoksa karşısında mısınız?" sözlerine yanıt vermişti. Doğan, "Barıştan ve demokrasiden yana duruyoruz, savrulmuyoruz. DEM Parti olarak 27 Şubat çağrısının hayata geçmesi için tüm çabayı olağanüstü koşullarda ortaya koymaya çalışıyoruz" demişti.

BAKIRHAN, BAHÇELİ'YE NE DEMİŞTİ?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da partisinin grup toplantısında Bahçeli'nin "SDG Kürtleri temsil etmiyor" sözlerine tepki göstermişti. Bakırhan, ""Beyefendiler kimin kimi temsil ettiğine de karar veriyorlar. Dilinizi konuşmayın, statünüz olmasın diyorlar. Sana mı soracağız kimin kimi temsil ettiğini? SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor. Özerk yönetim oradaki bütün halkları temsil ediyor. Bu hükmü siz veremezsiniz. Sandığı koysanız bu toplumun rızasını alabilir misiniz? Alamazsınız. Asıl siz kimi temsil ediyorsunuz? Sayın Devlet Bahçeli, 'PKK'nin kurucu önderi' diyor ama onun dediğini yapmıyor, "Her karışı temizlenmeli, kurutulmalı" diyor. Sen kuru temizlemeci misin?" ifadelerini kullanmıştı.

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Sadettin Saran’ın taktığı şalı satışa çıkardılar Fiyatını duyan mağazalara koştu Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:16
AK Parti’den emeklileri umutlandıran çıkış
AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
14:09
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
14:01
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
13:31
Barış Kurulu için imzalar atıldı Trump: Gazze’de savaşı durduruyoruz
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 15:07:22. #7.11#
SON DAKİKA: Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.