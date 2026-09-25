Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, aynı masa etrafında birleşme çağrısı yaptı - Son Dakika
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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, aynı masa etrafında birleşme çağrısı yaptı

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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, aynı masa etrafında birleşme çağrısı yaptı
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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kentin sorunları ve gelişimi için siyasi parti ve kişi ayrımı gözetilmeden ortak hareket edilmesi çağrısında bulundu. Köse, aynı masa etrafında birleşmenin giderinin sadece çay masrafı olduğunu, onu da kendisinin ödeyeceğini söyledi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun'un sorunlarının çözümü ve kentin gelişimi için siyasi parti ve kişi ayrımı gözetmeksizin ortak hareket edilmesi çağrısında bulundu. Köse, "Aynı masa etrafında birleşmenin gideri sadece çay masrafıdır. Onu da ben öderim" dedi.

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 2026-2027 sanat sezonu açılışı kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı Fuat Köse, bir basın mensubunun sorusu üzerine Giresun'un ortak menfaatleri doğrultusunda birliktelik mesajı verdi. Giresun'un geleceği için ortak akıl ve iş birliğinin önemine dikkat çeken Köse, göreve geldiği günden bu yana kent için ortak çalışmadan yana olduğunu belirtti.

Giresun'un menfaatleri söz konusu olduğunda siyasi görüş ve kişi ayrımı yapılmaması gerektiğini ifade eden Köse, tüm kesimlerin aynı masa etrafında buluşması gerektiğini söyledi. Köse, "Giresun için yapılacak ortak çalışmalara her zaman açık birisiyim. İnşallah Giresun için daha çok bir araya gelindiği günleri görürüz. Bu şekilde şehre daha iyi hizmet edileceğini düşünüyorum. Hep yakın şehirlere, komşu şehirlere örnek gösteriyoruz. Onlar şehrin ortak menfaatlerinde bir araya geliyor. Bizim de bir araya gelmemiz için hiçbir sebep yok" dedi.

"Kültür merkezi büyük bir eksikliği giderecek"

Başkan Köse, açıklamasında eski SGK hastanesi arazisinde yapılması planlanan kültür merkezi projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu arazinin daha önce Giresun Belediyesi'ne ait olduğunu hatırlatan Köse, alanın kültür merkezi yapılması şartıyla Giresun Valiliği'ne tahsis edildiğini söyledi. Giresun'un uzun yıllardır önemli bir kültür merkezi eksikliği bulunduğunu belirten Köse, "Giresun, Kültür Merkezi olmayan üç ilden biridir ve bu büyük bir eksikliktir. Hayata geçirilecek olan Kültür Merkezi şehrin sanat ve kültür hayatına önemli katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Kültür merkezi projesinin hazırlanma sürecinde sanatçılar ve sanat emekçileri başta olmak üzere alanında uzman kişilerin görüşlerinin alınması gerektiğini vurgulayan Köse, projenin yalnızca bir bina olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Köse, kültür merkezinin Giresun'un kültür ve sanat hayatının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA
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