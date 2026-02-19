Giresun Belediye Başkanı Köse, kalp krizi şüphesiyle gittiği hastanede yoğun bakıma alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun Belediye Başkanı Köse, kalp krizi şüphesiyle gittiği hastanede yoğun bakıma alındı

Giresun Belediye Başkanı Köse, kalp krizi şüphesiyle gittiği hastanede yoğun bakıma alındı
19.02.2026 19:30  Güncelleme: 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı ve anjiyo oldu. Yoğun bakımda tedavi gören Köse, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kalp krizi kalp krizi şüphesiyle gittiği hastanede anjiyo oldu. Köse'nin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Yaşanan olayın ardından Fuat Köse'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim; bugün öğle saatlerinden sonra kalp krizi şüphesiyle gittiğim özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından, başka bir özel hastaneye sevk edildim ve anjiyo işlemi gerçekleşti. Anjiyo işlemi sırasında stent takıldı, şu an tedbir amaçlı yoğun bakımdayım. Genel sağlık durumum iyi, merak eden herkese gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu süreçte yanımda olan, arayan, mesaj atan tüm dostlarıma; dualarını eksik etmeyen kıymetli Giresun halkına ve emeği geçen değerli doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. En kısa sürede yeniden çalışma arkadaşlarımla birlikte Giresun'umuza hizmet etmek için sahalarda olacağım. Hepinize hayırlı iftarlar, iyi dileklerinizi eksik etmeyin" ifadeleri kullanıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, Fuat Köse, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Giresun Belediye Başkanı Köse, kalp krizi şüphesiyle gittiği hastanede yoğun bakıma alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ambulans alev alev yandı, faciayı önledi: Yaptığı büyük bir kahramanlık Ambulans alev alev yandı, faciayı önledi: Yaptığı büyük bir kahramanlık
Polonya’nın Krakow kentinde güvercinlere “doğum kontrolü“ uygulanacak Polonya'nın Krakow kentinde güvercinlere "doğum kontrolü" uygulanacak
ABD’nin tehditleri sonrası İsrail alarma geçti Savaş hazırlığı talimatı verildi ABD'nin tehditleri sonrası İsrail alarma geçti! Savaş hazırlığı talimatı verildi
BUDO seferlerine hava engeli BUDO seferlerine hava engeli
ABD’deki çığ felaketinde 8 kayakçı öldü, 1 kayakçı kayıp ABD'deki çığ felaketinde 8 kayakçı öldü, 1 kayakçı kayıp
Şampiyonlar Ligi’nde günün adamı İlk 45 dakikada attığı gol sayısını duyanlar hayret ediyor Şampiyonlar Ligi'nde günün adamı! İlk 45 dakikada attığı gol sayısını duyanlar hayret ediyor

19:42
Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu.
Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu.
19:39
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi
Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi
19:28
Dört ismi 11’den aldı Kadroda büyük değişiklik
Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
18:25
İngiliz polisi Prens Andrew’i ne ile suçluyor Kral’dan ilk tepki geldi
İngiliz polisi Prens Andrew'i ne ile suçluyor? Kral'dan ilk tepki geldi
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 20:01:16. #7.11#
SON DAKİKA: Giresun Belediye Başkanı Köse, kalp krizi şüphesiyle gittiği hastanede yoğun bakıma alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.