Giresun'un en yaşlı seçmenlerinden 95 yaşındaki Emine Kurt, Kale mahallesinde oğlu ile beraber sandık başına gitti.
Giresun'da sabah 07.00'de başlayan oy verme işlemeleri devam ederken, 95 yaşındaki Emine Kurt'ta sandık başına giden seçmenlerden biri oldu. Yaşadığı Kale mahallesindeki Cumhuriyet Ortaokulu 1178 No.'lu sandıkta oyunu kullanan Emine Kurt'a oy verme işleminde oğlu refakat etti. Oy kullanma yerlerini ziyaret eden Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu ise 95 yaşında oy vermeye gelen Emine Nine'yi görünce teşekkür ederek elini öptü.
Öte yandan aynı okulda oyunu kullanan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan demokrasi bayramının devam ettiğini söyledi.
Vali, Serdengeçti Cumhuriyet Ortaokulu'nda oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "İlimizde 3 binden fazla kolluk kuvveti, 350 araçla 361 bin seçmenin iradesinin sandığa yansıması için çalışıyoruz. Şuana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan demokrasi bayramı devam ediyor" dedi. - GİRESUN
Son Dakika › Politika › Giresun'da 95 yaşındaki Emine Kurt sandık başına gitti - Son Dakika
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da bulunan Kemer İlkokulu'nda oyunu kullandı ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'daki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde kullandı. Fidan, sandık görevlileriyle tokalaşarak kimliğini kontrol ettirdi ve oy zarfını sandığa attı. Vatandaşlar, Fidan'a ilgi göstererek giriş ve çıkışta tebrik ettiler.
Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Ölmez Aslan, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda oy kullandı. Vali Aslan, seçimlerin ülke ve ilimize hayırlı olmasını diledi.
Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Eşi Emine Vergili ile Şirinevler İlkokulu'na gelen Vergili, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi. Oyunu '1211' numaralı sandıkta kullanan Vergili, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Bu illerin dışındaki illerde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Toplamda 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimlerde, 34 siyasi partinin adayı yarıştı. Seçim sonuçlarıyla ilgili haber ve tahminler saat 18.00'e kadar yapılamayacak.
Elazığ'da hasta olan yaşlı adamın oy kullanması için devlet ekipleri gönderilirken, eşi tarafından yapılan esprili bir şekilde söylenen sözler gülüşmelere sebep oldu.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, oyunu ailesi ile Yenişehir İlçesi'ndeki Şehit Cennet Yiğit Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı. Seçer, vatandaşların memnuniyetini önemseyerek istikrar ve devamlılığı vurguladı. Meral Seçer ise seçimin demokrasiye kazanç getirmesini diledi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde seçim merkezinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, eşi Esra Şahin, küçük oğlu Oğuzhan ve kayınvalidesi Türkan Denli ile birlikte Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giderek oyunu kullandı. Şahin, seçimlerin Karabük'e hayırlı olmasını diledi.
Siirt'in Konacık köyünde oy verme işlemi sırasında çıkan tartışma silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
32 ilde oy verme işlemi sona erdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?