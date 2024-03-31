Giresun'da 95 yaşındaki Emine Kurt sandık başına gitti - Son Dakika
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Politika

Giresun'da 95 yaşındaki Emine Kurt sandık başına gitti

Giresun\'da 95 yaşındaki Emine Kurt sandık başına gitti

Giresun'un en yaşlı seçmenlerinden 95 yaşındaki Emine Kurt, oğluyla birlikte oy kullanmak için sandık başına gitti. Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu, Emine Nine'yi görünce teşekkür ederek elini öptü. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ise demokrasi bayramının olumsuzluk yaşanmadan devam ettiğini söyledi.

31.03.2024 14:53  Güncelleme: 14:58
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Giresun'un en yaşlı seçmenlerinden 95 yaşındaki Emine Kurt, Kale mahallesinde oğlu ile beraber sandık başına gitti.

Giresun'da sabah 07.00'de başlayan oy verme işlemeleri devam ederken, 95 yaşındaki Emine Kurt'ta sandık başına giden seçmenlerden biri oldu. Yaşadığı Kale mahallesindeki Cumhuriyet Ortaokulu 1178 No.'lu sandıkta oyunu kullanan Emine Kurt'a oy verme işleminde oğlu refakat etti. Oy kullanma yerlerini ziyaret eden Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu ise 95 yaşında oy vermeye gelen Emine Nine'yi görünce teşekkür ederek elini öptü.

Öte yandan aynı okulda oyunu kullanan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan demokrasi bayramının devam ettiğini söyledi.

Vali, Serdengeçti Cumhuriyet Ortaokulu'nda oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "İlimizde 3 binden fazla kolluk kuvveti, 350 araçla 361 bin seçmenin iradesinin sandığa yansıması için çalışıyoruz. Şuana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan demokrasi bayramı devam ediyor" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Giresun'da 95 yaşındaki Emine Kurt sandık başına gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da 95 yaşındaki Emine Kurt sandık başına gitti - Son Dakika
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