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Giresun'da AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi" eğitimleri başladı - Son Dakika

Giresun'da AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi" eğitimleri başladı

27.11.2021 15:57
Giresun'da AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi" eğitimleri başladı

Giresun'da AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığının "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" temasıyla düzenlediği "Teşkilat Akademisi" eğitimleri başladı.

Giresun'da AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığının "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" temasıyla düzenlediği "Teşkilat Akademisi" eğitimleri başladı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Gümrük Müdürlüğü binasındaki konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Teşkilat Akademisi" çalışmasının son derece yararlı olduğunu söyledi.

Siyasetin derinlik ve kalite kazanması açısından her partinin geniş ölçüde bu çalışmaları yapmasını faydalı bulacağını belirten Akdağ, "Biz AK Parti olarak bir gelenek şeklinde bunu yürütüyoruz. Bu çalışmalar daha önce siyaset akademisi adı altında yapılırdı, bugün de teşkilat akademisi adı altında yapılıyor. Teşkilatlarımız 2023 seçimine giderken bir kere daha heyecan tazelemiş oluyor, bir kere daha ortak bir akıl ve dil oluşturuyoruz. Bu açıdan son derece yararlı." dedi.

Akdağ, söz konusu çalışmayı aynı zamanda siyasetin pozitif lisanla yapılması, kutuplaşma aracı olmaktan çıkıp millete hizmet aracı olarak yarış mekanizmasına dönüşmesi açısından son derece önemli bulduğunu vurgulayarak, Teşkilat Akademisi çalışmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Bir gazetecinin erken seçime yönelik sorusu üzerine Akdağ, Türkiye'de şu anda iktidarı motive eden bir muhalefetin olmadığını belirterek, "Çok parçalı bir yapı var, biliyorsunuz, kendi aralarında bir fikir birlikleri de yok. Kafalarına bir tek şeyi koymuşlar, Recep Tayyip Erdoğan nasıl gider, Cumhur İttifakı nasıl alt edilir." diye konuştu.

Akdağ, bunun doğru bir yaklaşım olmadığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında bu yaklaşım, Türkiye ile hesabı olan bazı ülkelerin yaklaşımının aynısı. Siyaset, hizmet amaçlı yapılır, bir hizmet vizonunuz olacak, vatandaşa onu takdim edeceksiniz, onunla siyaset yapacaksınız. Türkiye'yi her fırsatta yabancılara şikayet eden mantıktan da başkası beklenemez. Dolayısıyla bir erken seçim diye tutturdukları dönemdeyiz ama bunun bir anlamı yok. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı'nın diğer liderlerinden Devlet Bahçeli, bu hususta kararlı bir biçimde toplumu bilgilendiriyorlar."

Şu anda erken seçimin bir anlamının bulunmadığını dile getiren Akdağ, "Seçimlere 1,5 sene gibi zaman kaldı. Türkiye'de evet, doğrudur, ekonomiyle ilgili bir mücadele dönemindeyiz, önemli bir mücadele dönemindeyiz ama şükürler olsun büyüyen bir ekonomimiz var, huzurlu bir ülkeyiz. Türkiye'de terörün belini kırmış bir AK Parti'den bahsediyoruz, onun için huzur içerisinde inşallah 2023 seçimlerine hazırlanacağız." dedi.

Giresun'da AK Parti'nin Teşkilat Akademisi eğitimleri başladı
Giresun'da AK Parti'nin Teşkilat Akademisi eğitimleri başladı
Giresun'da AK Parti'nin Teşkilat Akademisi eğitimleri başladı
Giresun'da AK Parti'nin Teşkilat Akademisi eğitimleri başladı

AK Parti, Giresun, Türkiye, Akdağ, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Giresun'da AK Parti'nin 'Teşkilat Akademisi' eğitimleri başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi" eğitimleri başladı - Son Dakika
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