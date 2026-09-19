Girne açıklarında batan gemide can kaybı 15'e yükseldi, KKTC Başbakanı Üstel açıkladı

Girne açıklarında batan gemide can kaybı 15'e yükseldi, KKTC Başbakanı Üstel açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemide hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini açıkladı. Böylece batan gemideki can kaybı sayısı 15 olarak açıklanmış oldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemide hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
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