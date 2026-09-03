Girne faciasında kayıp sayısı 18'e düştü, Cevdet Yılmaz açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne'deki faciada kayıp 19 kişiden birinin daha naaşına ulaşıldığını duyurdu. Böylece kayıp sayısı 18'e inerken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne'de meydana gelen faciada kayıp 19 kişiden birinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.
Kaynak: İHA
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