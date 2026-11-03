GKRY, ilticası kesin reddedilen Suriyelileri zorunlu olarak sınır dışı etmeye başladı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), iltica başvuruları reddedilen ve yasal ikamet hakkı bulunmayan Suriyeli sığınmacıların zorunlu olarak ülkelerine gönderilmesi uygulamasını başlattı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Suriyeli sığınmacıları zorla sınır dışı etmeye başladı. GKRY Göç ve Uluslararası Koruma Müsteşarı Nikolas Yoannidis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iltica başvuruları Uluslararası Koruma İdare Mahkemesi tarafından kesin olarak reddedilen Suriyelilerin sınır dışı edilmeye başlandığını duyurdu. Yoannidis, uygulamanın Rum polisi ve ilgili devlet kurumlarıyla koordineli şekilde yürütüldüğünü belirtti.

5 binden fazla Suriyelinin iltica başvurusu reddedildi

Aralık 2024'ten bu yana 5 binden fazla Suriyelinin iltica başvurusu reddedildi. Yaklaşık 6 bin Suriyeli gönüllü olarak ülkesine dönerken, 6 binden fazla kişinin de geri dönme niyetini bildirdiği aktarıldı. Yoannidis, dayanaksız iltica başvurularının reddedilmeye devam edildiğini, uluslararası koruma şartlarını artık karşılamayan kişilerin ikincil koruma statülerinin de kaldırıldığını kaydetti.

Yoannidis, yabancı uyruklu kişileri çalıştıran işverenler ile bu kişilere konut sağlayanların yetkililerle iş birliği yapmasının önem taşıdığını belirterek, ilgili mevzuatın uygulanmasında taviz verilmeyeceğini ifade etti.

Rum yönetiminin başlattığı zorunlu geri gönderme uygulamasının, daha önce yürütülen mali destekli gönüllü geri dönüş programlarının ardından hayata geçirildiği belirtildi.