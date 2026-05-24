GKRY Seçimleri: DİSİ ve ELAM Yükseldi

GKRY'de DİSİ yüzde 27,1 oyla birinci oldu, ELAM meclisin üçüncü büyük partisi konumuna geldi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) düzenlenen parlamento seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) yüzde 27,1 oy oranıyla seçimi ilk sırada tamamladı. Yeni kurulan iki siyasi oluşum parlamentoya girerken, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'e yakın merkez partiler ise meclis dışında kaldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde sandıkların yüzde 99'unun açılmasıyla siyasi dengeleri değiştiren sonuçlar ortaya çıktı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre meclisteki iki büyük parti Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) ve sol görüşlü Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) sandalye sayılarını korudu. Muhafazakar merkez sağ çizgideki DİSİ, yüzde 27,1 oy oranıyla seçimleri ilk sırada tamamladı. Parti, meclisteki mevcut 17 sandalyesini korudu. AKEL ise yüzde 23,9 oy alarak, ana muhalefet konumunu sürdürdü. AKEL, bu çerçevede meclisteki 15 sandalyesini muhafaza etti. Aşırı sağcı Ulusal Halk Cephesi (ELAM) ise tarihi yükseliş gerçekleştirirken, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'e yakın merkez partiler ciddi oy kaybı yaşayarak parlamentonun dışında kaldı.

ELAM meclisin üçüncü büyük gücü oldu

Seçimlerin en dikkat çeken sonucu aşırı sağcı ELAM'ın yükselişi oldu. 2021 seçimlerinde yüzde 6,78 oy oranıyla 4 milletvekili çıkaran ELAM, bu seçimde oy oranını yüzde 10,9'a yükselterek, sandalye sayısını 8'e çıkardı ve meclisin üçüncü büyük siyasi partisi konumuna geldi. ELAM lideri Christos Christou seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Meclisteki sandalye sayımızı ikiye katladık" dedi.

Yeni partilerden sürpriz sonuç

Bu yılki seçimde ilk kez yarışan siyasi hareketler de dikkat çeken sonuçlar aldı. Yeni kurulan ALMA Partisi, yüzde 5,8 oy oranıyla meclise 4 milletvekili göndermeyi başardı. Fidias Panayiotou liderliğindeki Doğrudan Demokrasi Hareketi ise yüzde 5,4 oy alarak, parlamentoda 4 sandalye kazandı.

Merkez partiler çöktü

Seçimlerin en büyük kaybedenleri ise GKRY lideri Nikos Hristodulidis'e yakın merkez partiler oldu. Demokrat Parti (DİKO), yüzde 10 oy oranıyla 1 sandalye kaybederek, meclisteki temsil sayısını 8'e düşürdü. Sosyal Demokrat Hareketi (EDEK) ile Demokratik Cephe (DİPA) yüzde 3,2 seviyelerinde kalarak parlamentoya giremedi. Geçtiğimiz dönemde mecliste 4'er sandalyesi bulunan iki parti de temsil hakkını kaybetti.

Ekologlar Hareketi de yüzde 1,9 oy oranında oy almasının ardından elindeki 3 sandalyeyi kaybederek, meclis dışında kaldı.

EDEK Başkanı Anastasiou istifa etti

Seçim sonuçlarının ardından EDEK Başkanı Nikos Anastasiou görevinden istifa etti. Anastasiou'nun partisinin yeni dönemde Meclise girememesi nedeniyle siyasi sorumluluk üstlenerek görevinden ayrıldığı belirtildi.

Parti liderlerinden ilk mesajlar

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yıllardır süren düşüşü tersine çevirdik" ifadelerini kullandı. DİSİ Genel Başkanı Anita Dimitriu ise, "Yeni Meclise liderlik edeceğiz" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

