Göç İdaresi'nden 15 Temmuz Anma Programı

Göç İdaresi Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında 'İrade Bizim Zafer Bizim' programı düzenlendi.

Şehit Kadir Kırbaç Konferans Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen kahramanlar ile gaziler anılarak milli birlik ve beraberlik ruhu yaşatıldı.

Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananların sadece bir darbe girişimi olmadığını; Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzeninin, hukuk devleti ilkesinin, demokratik kurumlarının ve milli iradeye dayanan yönetim anlayışının hedef alındığını belirtti. Milletin ve devletin kararlı duruşu ile kamu kurumlarının anayasal düzeni koruma iradesi sayesinde ihanet girişiminin başarısızlığa uğratıldığını vurgulayan Yazıcı, "Anayasamızın 6'ncı maddesinde açıkça ifade edildiği üzere; 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.' Bu ilke, Cumhuriyetimizin temel dayanaklarından biridir. Hiçbir kişi, grup veya yapı, kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamaz. Devletimizin bütün kurumları gibi bizler de görevimizi yalnızca anayasa, kanunlar ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yerine getirmekle yükümlüyüz" dedi.

"Güçlü devlet, güçlü kurumlarla mümkündür"

İçişleri Bakanlığının, devletin en köklü ve en stratejik kurumlarından biri olduğuna dikkati çeken Yazıcı, Bakanlığın kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, idarenin bütünlüğünün temini ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi bakımından hayati bir sorumluluk üstlendiğini dile getirdi. Vatandaşların devlete olan güveninin büyük ölçüde kamu görevlilerinin hassasiyeti üzerinden şekillendiğini belirten Yazıcı, "15 Temmuz'un bizlere bıraktığı en önemli derslerden biri, güçlü devletin ancak güçlü kurumlarla; güçlü kurumların ise görev bilinci yüksek, ehliyetli, liyakat sahibi ve devletine bağlı kamu görevlileriyle mümkün olduğudur" diye konuştu.

Görevleri yerine getirirken hukuk devleti ilkesinden, insan haklarına saygıdan ve tarafsızlıktan taviz vermemenin kurumsal kimliğin ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini ifade eden Yazıcı, 15 Temmuz'u anmanın yalnızca geçmişi hatırlamak değil, aynı zamanda anayasal düzeni ve milli iradeyi koruma kararlılığını yinelemek olduğunu aktardı. Yazıcı, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle anarak, gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

FETÖ'nün yöntemleri ve dezenformasyon faaliyetleri ele alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı Doç. Dr. İbrahim İrdem de 'Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Tarihsel Süreci ve Son Durum Analizi' konulu bir sunum yaptı.

Doç. Dr. İrdem, FETÖ'nün devlet kurumlarına sızarken kullandığı gizlilik ve sinsi yapılanma yöntemleri üzerinde durdu. Örgütün güncel durumu hakkında bilgi veren Doç. Dr. İrdem, FETÖ'nün yurt dışındaki firari unsurları vasıtasıyla Türkiye aleyhtarı lobi faaliyetlerine ve dezenformasyon kampanyalarına devam ettiğine dikkati çekerek, bu küresel ağlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Sunumda ayrıca, darbe girişiminin kırılma noktası olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milletimizi meydanlara davet ediyorum' şeklindeki tarihi çağrısına değinildi. Bu liderlik ve milli irade hamlesiyle sokaklara dökülen halkın, hain darbe girişimini canı pahasına nasıl engellediği aktarıldı.

Programa, Göç İdaresi Başkan Yardımcıları Ramazan Seçilmiş ve Murat Karakaya ile genel müdürler, daire başkanları ve kurum personeli katıldı. - ANKARA