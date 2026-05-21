Gökçek Çubuk\'ta Esnaf ve Öğrencilerle Buluştu

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Çubuk ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Çubuk Pazarı'nı ziyaret eden Gökçek'e Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ve partililer eşlik etti.

Pazar yerinde esnafla sohbet eden Gökçek, vatandaşların taleplerini dinledi.

Gökçek daha sonra Cumhuriyet İlkokulunda öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan sergiyi gezdi, öğrencilerin çalışmalarını inceledi.