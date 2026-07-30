Gökhan Günaydın'dan Bağış ve Yolsuzluk Açıklamaları

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin bağış kampanyasına yönelik, "Para yokluğu ve eksikliği, siyasetteki eksikliğin bir gerekçesi olamaz. O finansman ya karşılanır ya da herkes kendi yağıyla kavrulmanın yolunu bulur." dedi.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vefat eden eski CHP Tokat Milletvekili ve iş insanı Orhan Ziya Diren'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan operasyona değinen Günaydın, "Bu belediyeler içerisinde operasyon yapılan bir tane AKP ve MHP belediyesi neden yok? Bunların tamamı sütten çıkmış ak kaşık mı? Etimesgut Belediyesine bir operasyon, soruşturma yapacaksan Belediye Başkanı'nı insani bir saatte davet etsen gelmez mi?" sorularını yöneltti.

Gökhan Günaydın, son günlerde Türkiye'de ishal, kusma ve mide bulantısı vakalarında artış olduğunu dile getirerek, bunun yaz aylarında görülebilen bir durum olduğunu kaydetti. "Bu durumun Ankara'nın içme suyundan kaynaklandığına" yönelik söylemleri aktaran Günaydın, Ankara'nın içme suyunun düzenli aralıklarla Sağlık Bakanlığı ile Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından denetlendiğini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, bu ay içerisinde içme suyuna yönelik kalite kontrol sonuçlarını 3 sayfa halinde yayımladığını hatırlatan Günaydın, "Bu 3 sayfada normal değerlerin dışında olan bir tek değer yok. Bu, ASKİ laboratuvar sonuçlarıdır. Eğer Ankara Sağlık Müdürlüğünün elinde bunun hilafına bir değer olsaydı zaten onlar da bugüne kadar açıklarlardı." diye konuştu.

Partisinin maddi durumuna yönelik bir televizyon programındaki ifadelerini anımsatan Günaydın, bazı çevrelerin, kendi ifadeleri ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bağış çağrısını çelişkili göstermeye çalıştığını dile getirdi. Günaydın, bu konuda sarf ettiği sözleri tekrar ederek, "Şu TBMM'de mal varlığını talep üzerinde açıklamış ilk ve tek milletvekili benim." ifadesini kullandı.

Devam eden orman yangınlarına ilişkin Günaydın, yangınların bir an önce söndürülmesi, can ve mal kaybı yaşanmaması temennisinde bulundu.

Gelecek Partisinin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almasına da değinen Günaydın, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun söz konusu karara dair yazılı açıklamasındaki eleştirel ifadelerinden alıntılar yaptı. Davutoğlu'nun açıklamalarının, Türkiye ve iktidar için dikkat edilmesi gereken savlar olduğunu söyleyen Günaydın, "Yeni Yol Grubu'nun TBMM içerisindeki faaliyetlerine devam edecek olmasına ilişkin yapılan açıklamayı da memnuniyetle karşıladığımızı ifade ederiz çünkü biz, ifade özgürlüğünün en geniş anlamda vücut bulmasından yanayız." görüşünü paylaştı.

Açıklamalarının ardından bir gazetecinin, partisinin bağış kampanyasına yeteri kadar destek gelmemesi durumunda başka bir planlarının olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine Günaydın, kampanya başladıktan sonra önemli bir meblağa ulaşıldığını bildirdi. Bu meblağın daha da artacağına yönelik inancını dile getiren Günaydın, "Şüphesiz bağış kampanyası tek başına yeterli olmayabilir ama nakdi yardımların da ötesinde ayni yardım yapacak çok fazla yurttaşımız var." bilgisini verdi.

Siyasal partilerin finansmana bağlı yaşamaktan kurtulması gerektiğini vurgulayan Günaydın, "Biz, otobüsler üzerinden de kampanyalar yürüttük, caddelerde bankların üzerinden de konuşmalar yaptık. Caddede bankın üzerinden yapılan konuşmayı kendi adıma tercih ederim. Para yokluğu ve eksikliği, siyasetteki eksikliğin bir gerekçesi olamaz. O finansman ya karşılanır ya da herkes kendi yağıyla kavrulmanın yolunu bulur." sözlerini sarf etti.