Gökhan Günaydın'dan Bağış ve Yolsuzluk Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gökhan Günaydın'dan Bağış ve Yolsuzluk Açıklamaları

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Parti Grup Başkanvekili Günaydın, bağış kampanyası ve yolsuzluk operasyonları hakkında konuştu.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin bağış kampanyasına yönelik, "Para yokluğu ve eksikliği, siyasetteki eksikliğin bir gerekçesi olamaz. O finansman ya karşılanır ya da herkes kendi yağıyla kavrulmanın yolunu bulur." dedi.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vefat eden eski CHP Tokat Milletvekili ve iş insanı Orhan Ziya Diren'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan operasyona değinen Günaydın, "Bu belediyeler içerisinde operasyon yapılan bir tane AKP ve MHP belediyesi neden yok? Bunların tamamı sütten çıkmış ak kaşık mı? Etimesgut Belediyesine bir operasyon, soruşturma yapacaksan Belediye Başkanı'nı insani bir saatte davet etsen gelmez mi?" sorularını yöneltti.

Gökhan Günaydın, son günlerde Türkiye'de ishal, kusma ve mide bulantısı vakalarında artış olduğunu dile getirerek, bunun yaz aylarında görülebilen bir durum olduğunu kaydetti. "Bu durumun Ankara'nın içme suyundan kaynaklandığına" yönelik söylemleri aktaran Günaydın, Ankara'nın içme suyunun düzenli aralıklarla Sağlık Bakanlığı ile Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından denetlendiğini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, bu ay içerisinde içme suyuna yönelik kalite kontrol sonuçlarını 3 sayfa halinde yayımladığını hatırlatan Günaydın, "Bu 3 sayfada normal değerlerin dışında olan bir tek değer yok. Bu, ASKİ laboratuvar sonuçlarıdır. Eğer Ankara Sağlık Müdürlüğünün elinde bunun hilafına bir değer olsaydı zaten onlar da bugüne kadar açıklarlardı." diye konuştu.

Partisinin maddi durumuna yönelik bir televizyon programındaki ifadelerini anımsatan Günaydın, bazı çevrelerin, kendi ifadeleri ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bağış çağrısını çelişkili göstermeye çalıştığını dile getirdi. Günaydın, bu konuda sarf ettiği sözleri tekrar ederek, "Şu TBMM'de mal varlığını talep üzerinde açıklamış ilk ve tek milletvekili benim." ifadesini kullandı.

Devam eden orman yangınlarına ilişkin Günaydın, yangınların bir an önce söndürülmesi, can ve mal kaybı yaşanmaması temennisinde bulundu.

Gelecek Partisinin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almasına da değinen Günaydın, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun söz konusu karara dair yazılı açıklamasındaki eleştirel ifadelerinden alıntılar yaptı. Davutoğlu'nun açıklamalarının, Türkiye ve iktidar için dikkat edilmesi gereken savlar olduğunu söyleyen Günaydın, "Yeni Yol Grubu'nun TBMM içerisindeki faaliyetlerine devam edecek olmasına ilişkin yapılan açıklamayı da memnuniyetle karşıladığımızı ifade ederiz çünkü biz, ifade özgürlüğünün en geniş anlamda vücut bulmasından yanayız." görüşünü paylaştı.

Açıklamalarının ardından bir gazetecinin, partisinin bağış kampanyasına yeteri kadar destek gelmemesi durumunda başka bir planlarının olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine Günaydın, kampanya başladıktan sonra önemli bir meblağa ulaşıldığını bildirdi. Bu meblağın daha da artacağına yönelik inancını dile getiren Günaydın, "Şüphesiz bağış kampanyası tek başına yeterli olmayabilir ama nakdi yardımların da ötesinde ayni yardım yapacak çok fazla yurttaşımız var." bilgisini verdi.

Siyasal partilerin finansmana bağlı yaşamaktan kurtulması gerektiğini vurgulayan Günaydın, "Biz, otobüsler üzerinden de kampanyalar yürüttük, caddelerde bankların üzerinden de konuşmalar yaptık. Caddede bankın üzerinden yapılan konuşmayı kendi adıma tercih ederim. Para yokluğu ve eksikliği, siyasetteki eksikliğin bir gerekçesi olamaz. O finansman ya karşılanır ya da herkes kendi yağıyla kavrulmanın yolunu bulur." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

Gökhan Günaydın, Politika, Partiler, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Gökhan Günaydın'dan Bağış ve Yolsuzluk Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor
Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı
Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı
Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı
Eski Trabzonsporlu Trezeguet’ten Salah’a: Beşiktaş’a git Eski Trabzonsporlu Trezeguet'ten Salah'a: Beşiktaş'a git
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı "CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı

15:28
Beklenen uygulama hayata geçti Depozito iadesinde yeni dönem
Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
14:48
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
14:24
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 16:03:10. #7.13#
SON DAKİKA: Gökhan Günaydın'dan Bağış ve Yolsuzluk Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.