Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi\'nde iftar açtı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ramazan'ın ilk orucunu Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla birlikte açtı.
Gölbaşı Belediyesi, birlik ve beraberliğin simgesi olan on bir ayın sultanı Ramazan ayında "Ramazan Ayının Bereketini Birlikte Yaşayalım, Belediyemizin İftar Sofralarında Buluşalım" diyerek bu sene Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, Yunus Emre Kültür Merkezi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi'nde iftar programları düzenlemeye başladı. Başkan Şimşek de ilk iftarını Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla birlikte yaptı. Başkan Şimşek, merkeze gelen vatandaşlara iftar yemeklerini elleriyle doldurdu. Daha sonra masaları tek tek dolaşan Başkan Şimşek, hasbihal edilip Ramazan ayının hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.
"Ramazan'ın manevi huzurunu birlikte yaşıyoruz"
Ramazan ayı boyunca üç merkezde vatandaşları ağırlayacaklarını belirten Başkan Şimşek, "Bu mübarek dayanışma ayında vatandaşlarımız ile soframızı paylaşarak Ramazan'ın manevi huzurunu birlikte yaşıyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayı, maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bir aydır. Biz de dini ve insani duyguların daha da yoğunlaştığı bu ayda vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Geleneklerimizin yaşatılması için kültür merkezlerimize iftar sofraları kuruyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de kültür merkezlerimizde vatandaşlarımızla iç içe olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İftar programında Başkan Şimşek'e MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Musa Şahin ve Ülkü Ocakları Gölbaşı İlçe Başkanı Özer Polat eşlik etti. - ANKARA
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