Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Halk Günü\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Politika

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, her hafta çarşamba günü düzenlenen Halk Günü'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, her çarşamba Halk Günü'nde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Halk Günü'nde Gölbaşılılar taleplerini, önerilerini ve sorunlarını doğrudan Başkan Odabaşı'na iletti. Vatandaşların istek ve önerilerini tek tek not alan Odabaşı, konuları ilgili müdürlüklere anında ileterek, çözüm bulunması talimatını verdi.

"Her bir hemşehrimizin görüşü bizim için çok değerli"

Gölbaşı'nın daha yaşanabilir bir ilçe olması için halkın katılımını önemsediklerini belirten Odabaşı, Halk Günü buluşmalarının belediye ve vatandaş arasındaki diyaloğu güçlendirdiğini vurguladı. Odabaşı, göreve geldikleri ilk günden bu yana ilçeyi ortak akılla yönetmeyi ilke edindiklerini söyleyerek, "Bizim için en büyük rehber vatandaşlarımızın sesi ve talepleridir. Bu buluşmalar sadece sorunların iletildiği değil, aynı zamanda yeni projelerin şekillendiği, ilçemizi daha ileriye taşıyacak fikirlerin ortaya çıktığı verimli bir ortam sağlıyor. Vatandaşlarımızın gözlerindeki samimiyet ve beklenti, bize daha fazla çalışmak için ilham veriyor. Her bir hemşehrimizin görüşü bizim için çok değerli. Gölbaşı'nı daha güzel, daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için hep birlikte hareket edeceğiz. Kapımız her zaman açık, halkımızla birlikte Gölbaşı'nı daha da ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA