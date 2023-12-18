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Gölbaşı'nın sevilen siması Dr. Cevdet Kara vefat etti - Son Dakika
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Gölbaşı'nın sevilen siması Dr. Cevdet Kara vefat etti

1999-2004 yılları arasında Gölbaşı Belediye Başkanlığı görevini yürüten 79 yaşındaki Dr. Cevdet Kara, geçtiğimiz günlerde hastanede hayatını kaybetti. Gölbaşılılar, sevilen simalarından olan Kara'nın vefat haberiyle yasa boğuldu. Cenaze, 18 Aralık Pazartesi günü Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Gölbaşı mezarlığına defnedilecek. Ayrıca, Gölbaşı Belediyesi bahçesinde de tören düzenlenecek.

Gölbaşı\'nın sevilen siması Dr. Cevdet Kara vefat etti
18.12.2023 - 11:01,
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1999-2004 yılları arasında Gölbaşı Belediye Başkanlığı görevini yürüten Gölbaşı'nın sevilen simalarından 79 yaşındaki Dr. Cevdet Kara vefat etti.

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Kara hayatını kaybetti. Dr. Cevdet Kara'nın vefat haberi Gölbaşılıları yasa boğdu. Merhum Cevdet Kara'nın cenazesi 18 Aralık Pazartesi günü Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Gölbaşı mezarlığına defnedilecek.

Öte yandan, 18 Aralık günü hayatını kaybeden eski başkan Cevdet Kara için Gölbaşı Belediyesi bahçesinde de tören düzenlenecek. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Belediye Başkanlığı, Cevdet Kara, Aralık, Son Dakika

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